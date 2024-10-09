有片｜男子應急車道停車炒股遭交警截獲：港股開市了　炒得太入迷

A股經國慶假期休市後於8日（周二）重開，內地近日出現炒股熱潮，更出現一些瘋狂現象。



江西交警發布了一段影片顯示，一名男司機當日早上將一輛私家車停在高速公路上的應急車道內，周圍沒有放置任何警示標誌，十分危險。直至交警敲窗詢問，涉事司機才稱：「炒股啊，就是看一下，開市了港股。」



一名男司機為了炒股，將私家車停在高速公路上的應急車道內。（影片截圖）

一名男司機為了炒股，將私家車停在高速公路上的應急車道內。（影片截圖）

一名男司機為了炒股，將私家車停在高速公路上的應急車道內。（影片截圖）

內媒報道指，交警發現男司機將私家車停在高速公路上的應急車道內，使用無人機反覆喊話駛離，然而男司機卻無動於衷。

交警到達現場時，男司機仍在車內一動不動。直至交警敲窗詢問，涉事司機才稱：「炒股啊，開市了港股。」

涉事司機稱：「炒股啊，開市了港股。」（影片截圖）

涉事司機稱：「炒股啊，開市了港股。」（影片截圖）

涉事司機稱：「炒股啊，開市了港股。」（影片截圖）

男司機下車後又解釋，「當時炒股炒得太入迷了，今天港股開市就是靠這一下子，所以說冒著風險在應急車道停車，看一下股票」。

報道指，該司機沒有攜帶駕駛證，交警將男司機引導下高速公路後，對他作出罰款200元人民幣，駕駛證記9分處罰。

交警提醒，應急車道是供警車、搶險救援車、救護車等特殊車輛執行緊急任務時使用的快速通行通道，一般車輛在非緊急情況下不得在應急車道上行駛或停車。