中華田園犬大戰2米眼鏡蛇護警　網民讚「立大功」籲保護伴侶動物

秋季蛇類活動頻繁，廣西警方在自然保護區巡邏時遇到2米長眼鏡蛇王，跟隨巡邏的中華田園犬無懼蛇王，與之展開激烈搏鬥將毒蛇驅離。網民大讚，「汪汪隊立大功，晚上加雞腿」，還有網民藉此表示，應盡快出台伴侶動物保護措施。



近期，廣西靖西警方在巡邏自然保護區時，一條2米多長的眼鏡王蛇突然擋在路中間，吐出舌頭準備發起攻擊，幾名警察亦連連後退。此時，跟在後面的中華田園犬「小黑」衝出來，對著眼鏡王蛇「汪汪」大吠，展開激烈搏鬥，最終成功將毒蛇驅離，且狗狗也未受傷。

警方提醒，秋季蛇類活動頻繁，在野外工作或運動時注意安全，避免被蛇咬傷。

中華田園犬在中國經歷了千年馴養，是農耕文明的產物，多數養於農村山區，又被稱為土狗、柴狗、黃狗、大黃狗等。這次成功幫助警方擊退毒蛇，亦獲網民大讚，「祖宗嚴選」「汪汪隊立大功」。

網民熱評：



田園犬在我心中就是最好的狗狗



中華田園犬樸實，不高貴，但是忠誠，勇敢，有靈性，接地氣



中華田園犬是老祖宗優選的，中華田園貓也是



汪汪隊立大功，回去多獎勵兩人雞腿



然而，廣西還吃貓狗肉



所以什麼時候會出台伴侶動物保護措施？

