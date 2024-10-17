傳湖南醫院老幹部體檢禁市民入內　院方稱脾氣大要求高？多方回應

綜合內媒報道，近日有網民拍片稱湖南耒陽市人民醫院不讓普通市民進入。10月16日，醫院職員表示是退休幹部體檢，「老幹部要求比較高，脾氣比較大，需要包容一下」。不過當地多方回應並不一致，有單位指事件發生在六月，影片為拼湊而成。



網傳湖南醫院為老幹部體檢禁市民入內稱老幹部脾氣大。（影片截圖）

網傳湖南醫院為老幹部體檢禁市民入內稱老幹部脾氣大。（影片截圖）

據報道，網傳影片顯示，多名市民欲進入醫院健康管理中心體檢，一名醫護人員站在玻璃門內阻止大家進入，並聲稱「裏面正在體檢的人是經過考試的，要全封閉。」

市民質疑：「我們體檢不一樣嗎？」醫護人員回應：「不一樣，他們是全封閉。」並告知門外等候的市民，如果有急事，可以第二天或者其他時間過來。其中一名男子說：「前一天就讓我今天過來，今天又讓明天再來，醫院是讓對方承包了嗎？為什麼不能大家一起體檢？」

網傳湖南醫院為老幹部體檢禁市民入內稱老幹部脾氣大。（影片截圖）

網傳湖南醫院為老幹部體檢禁市民入內稱老幹部脾氣大。（影片截圖）

網傳湖南醫院為老幹部體檢禁市民入內稱老幹部脾氣大。（影片截圖）

多方回應均不一致

據《奔流新聞》報道， 10月16日，該醫院職員表示，「體檢的不是在職公職人員，是耒陽市離退休老幹部。老幹部可能要求比較高，脾氣有點大，不希望有人跟他們爭位置，需要包容一下。」該工作人員還稱，她從健康管理中心的同事處得知，10月14日至16日三天是給老幹部體檢，需要七點半之前到崗。

《南昌晚報》報道，醫院職員表示，「不是說不對外開放的，就是要他延後一點來。因為體檢老幹部，有的脾氣都比較大，要求我們醫院的工作人員對他們專項服務」。

網傳湖南醫院為老幹部體檢禁市民入內稱老幹部脾氣大。（影片截圖）

不過據《海派新聞》報道，湖南衡陽耒陽市衛生健康局職員回應稱，影片發生時間為今年6月19日，當時有一個政府的一個專項體檢，只佔用了一個多小時。昨天已聯繫發佈人刪除了影片。

耒陽市委組織部回應對《中國青年網》時稱，影片描述的是發生在幾個月前的事，事發時是組織事業單位招聘體檢，為保證招聘公平故而分開體檢。

《極目新聞》報道，耒陽市委組織部職員稱，正向醫院了解詳情，網上流傳影片共有兩段，其中一段發生在近期。