上海夫妻花19萬報南極郵輪遊　因少說1字被迫與陌生人拼床

內媒《新民晚報》報道，上海一對夫婦花了19萬人民幣（下同）購買了南極郵輪遊，臨行前平台通知夫妻要和陌生人拼床睡，只因女事主和客服交涉時稱二人「一起」，而不是「一起住」。



上海夫妻花19萬報南極郵輪遊。（黑貓投訴）

上海夫妻花19萬報南極郵輪遊。（黑貓投訴）

上海一位女士與丈夫在去年購買了價值19萬的南極郵輪遊，因支付時限額，二人分開下單。女事主表示，自己在今年4月就已經和平台溝通過，提出自己是與丈夫同行。但今年10月，平台通知他們，因為房間安排問題，夫妻二人分在兩間房，且要與陌生人拼床睡。

上海夫妻花19萬報南極郵輪遊。（黑貓投訴）

上海夫妻花19萬報南極郵輪遊。（黑貓投訴）

客服解釋，女事主說的是「一起」，但不是「一起住」。不過女事主卻表示無法接受，因為「國內的郵輪你只要是報一間，不可能同行人是分艙的」。女事主提出要換房，但被拒絕，對方稱郵輪已經滿員無法調整。女事主表示無法接受，但訂單已經不能退了。

平台回應稱，兩筆訂單分開下單，各個環節都未提出同住要求的，女事主4月份提出的「我們是一起的」，實際上是平台客服發現兩筆訂單電話相同，主動詢問兩人是否同行，到8月平台才知道雙方是夫妻，但房間已經在今年7月就分配完畢了。