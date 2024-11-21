廈門姐贈胞弟一層樓住被變賣1400萬　姐姐反被起訴怒而撤銷贈與

據《海峽導報》報道，廈門一位姐姐因為寵溺弟弟將一套房產贈送給弟弟居住，但被弟弟以1400萬（人民幣，下同）賣出，還將姐姐告上法庭。於是姐弟二人心生嫌隙，姐姐決定撤銷贈與，案件引發網民熱議。



廈門城市景觀。（視覺中國）

張氏姐弟從小關係密切，姐姐經常在經濟和生活上幫助弟弟。因弟弟沒有房子，於是姐姐將名下的房產贈與弟弟，雖然出具了無償贈與的承諾書，但並未將房屋過戶也未公正贈與。

4年後，張弟想賣掉姐姐贈與的房屋，因房屋還有抵押登記，弟弟多次催促姐姐夫妻二人償還貸款，註銷抵押。但姐姐夫妻並未同意，弟弟便以姐姐的名義以1400萬元的價格將房屋出售。

買家分3期付款，首期存入置業擔保公司指定的賬戶；第二期款40萬元，在辦理完按揭抵押手續當日支付到弟弟名下賬戶；第三期款790萬元，支付到姐姐名下賬戶，但銀行卡由弟弟持有。

廈門城市景觀。（視覺中國）

當房屋買賣合同簽訂後，弟弟屢屢向姐姐催討房屋解押款，姐弟倆心生嫌隙，弟弟將姐姐夫婦起訴至法院。

他表示，既然姐姐已經將房產贈與自己，那麼1400萬的購房款都應該歸他所有，姐姐應該還掉房產解押款570萬元，且打到姐姐賬上的790萬元也應該歸他所有。而因弟弟對姐姐不滿，雙方產生矛盾衝突，姐姐則決定撤銷贈與。

廈門城市景觀。（視覺中國）

法院審理後認為，本案中的贈與合同，並不屬於法律規定中不得撤銷的贈與合同，且房屋產權始終未轉移變更至弟弟名下，姐姐夫婦有權行使任意撤銷權。最終，法院作出一審判決，駁回弟弟的訴訟請求。

判決公開後，不少網民表示弟弟不懂感恩，「你一賣房子，就顯得敗家了，誰知道你拿着這筆錢幹什麼。現在人財兩空，親情也沒了。」「這弟弟真是不懂感恩，得寸進尺」「不僅賣了房子，還讓姐姐付清剩餘房貸。這種姐姐的溺愛，養出了一隻白眼狼」「貪得無厭的人真讓人失望」。