河南老父奔走街頭尋亡子生前車輛　網民留言3萬條助尋到最後念想

據河南廣播電視台報道，河南一位64歲長者的小兒子因病去世後，他發現其名下一輛白色私家車不見蹤影，於是他來到鄭州一個路口一個路口尋找。事件引發關注，有超過3萬名愛心網友留言，最終幫老人找到了孩子留下的車輛。



鄭州老父奔走街頭尋亡子生前車輛。（河南廣播電視台）

鄭州老父奔走街頭尋亡子生前車輛。（河南廣播電視台）

據介紹，河南周口的張先生今年64歲，32歲的小兒子半月前因病去世，在整理遺物時，他發現小兒子名下還有一輛白色私家車在河南鄭州，但並不知道具體位置。

他表示：「這是我兒子生前留下的唯一的車，得找到。」張先生的大兒子也表示， 「這是弟弟最後的念想，我要把它開回家。」為此，張先生和大兒子來到鄭州，奔走在街頭尋找多天。

好心市民根據家屬提供的資料冒雨跑了6個屋苑尋到車輛。（河南廣播電視台）

好心市民根據家屬提供的資料冒雨跑了6個屋苑尋到車輛。（河南廣播電視台）

事件引發關注，熱心網友留言超3萬條幫助尋找：「我是那邊長大的，我在家人群里問問」「試着聯繫一下廠家，查查定位呢？」。

11月24日下午，一位好心市民根據家屬提供的資料，冒雨跑了6個屋苑，最終找到了張先生小兒子的車，家屬對此表示十分感謝。