河南雜技員高空斷繩墮下　全身骨折留醫ICU　愛妻去年表演時墮亡

11月25日，河南商丘永城知名雜技演員張凱在高空表演時，繩索突然斷裂，張凱從約5米高的空中墮地受傷。張凱全身多處骨折，11月27日，家屬透露他已脫離危險期。

據悉，張凱的妻子也是雜技演員，去年在表演期間從高空墮下身亡。



《華商報大風新聞》報道，知情者介紹，張凱為報朋友之恩，11月25日受邀表演，卻在演出期間因繩索斷裂墮地。當日傍晚，他曾拍片介紹本場是好友組織的演出，「安排的臨時演員來不到了，才讓我過來幫個忙。朋友對我有恩，我今天也是還個人情」，又稱「看到這個表演現場，有一股子心酸，有說不出的感覺……」。

影片顯示，張凱在吊繩上翻轉時，繩索突然斷裂，他從高空重摔落地後曾用雙手撐起上半身，引起現場一片驚呼。事發時，張凱開直播高空表演，直播間眾多粉絲直擊他墮地一刻。

張凱在高空表演時，繩索突然斷裂，他從約5米高的空中墮地受傷。（影片截圖）

張凱在高空表演時，繩索突然斷裂，他從約5米高的空中墮地受傷。（影片截圖）

張凱在高空表演時，繩索突然斷裂，他從約5米高的空中墮地受傷。（影片截圖）

張凱在高空表演時，繩索突然斷裂，他從約5米高的空中墮地受傷。（影片截圖）

有粉絲推測，張凱墮地的高度約5米，但現場沒有設防護措施，「我剛才看直播，好像是繩子斷了摔下來。掉下來時聽到撲通一聲，而且是摔在水泥地上，人趴在地上，下面一點防護措施沒有，太可怕了。幸虧不是在最高處，如果升到最高高度，麻煩就大了」。

另有粉絲稱，是索繩吊鉤的卡扣脫落，並非繩索斷裂，「是接頭脫落的原因，安全措施沒做好。不知道摔成什麽樣，希望他沒事」。

前述知情者表示，張凱從高處墮下致全身多處骨折，目前已從當地醫院轉院，正在搶救。11月27日中午，張凱的兄長回應稱，弟弟已經脫離危險期，目前有家人陪護在側。《紅星新聞》引述親屬消息稱，張凱仍在深切治療部留醫，其臉部受傷，腿部骨折。

家屬稱張凱已經脫離危險期。（影片截圖）

張凱需留醫ICU。（影片截圖）

張凱需留醫ICU。（影片截圖）

2023年4月15日，張凱的妻子在一場高空雜技表演中意外墮下身亡，「張凱影子組合」從此只剩下張凱一人。其個人賬號的主頁寫有「2023年4月15日一場意外，讓我失去了最愛的人」。在他發布的多段影片中，有他和兩個孩子思念妻子（母親）的相關內容。

張凱個人賬號主頁。（抖音）

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