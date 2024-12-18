790元任摸唔嬲可打茄輪？溫州多間「私人影院」被踢爆涉黃遭查

近日，有網友爆料指，浙江省溫州市的一些私人影院涉嫌提供色情服務，這些影院表面上掛著「私人影院」的招牌，實則在網上招攬生意，線下卻如同「幽靈」，甚至提供虛假地址，並設有「暗室」以避免查處。而當「影迷」來到現場，可付費接受年輕貌美的「陪睇女」服務，內容包括騎乘式坐在身上，甚至舌吻等。目前，多家「私人影院」已被行政立案。



根據網友的反映，若在第三方生活服務平台上搜索溫州的私人影院，會發現許多商家提供的服務項目，包括「SSS級助教」、「沉浸式體驗」等隱晦的描述，並附上暗示性的美女圖片。這些服務的時價動輒六七百元（人民幣．下同），讓人不禁好奇其實際內容。為了查明這些私人影院的真實服務，內媒《大皖新聞》記者決定「放蛇」調查。

周一（16日），記者在某生活服務平台上找到位於甌海區宏海大廈的一家私人影院，電話詢問價格時，工作人員要求記者先加微信進行預約。隨後工作人員發送了一份服務套餐文檔，內容暗示性極強，稱「本店是高級影咖助教私影館，助教都是高顏值00後的小姐姐！」套餐價格分為690元、790元及1380元不等，服務時長均為1小時。

其中690元的套餐內容包括可以騎乘式摟摟抱抱、親胸部、摸胸部、親嘴等，也可以要求女方摟、抱、親、摸客人，或騎乘式坐在客人身上，還可以根據要求更換制服、手撕絲襪，也可以玩一些激情的小遊戲，不過要額外收費。而另外兩個套餐則未寫明具體服務內容，僅提到「具體到店咨詢」。隨後，工作人員發來一些服務人員的私密照片及影片。

記者根據影院客服指引來到宏海大廈，詢問大廈物業人員是否有私人影院，對方表示不知情。隨後，記者在5樓等候，並被帶到三樓一疑似卡拉OK的場所。工作人員介紹，790元套餐中包含舌吻和觸摸服務。包廂內有兩名穿著暴露的女子，工作人員保證若不滿意可隨時更換女孩。

宏海大廈3樓的「伯爵量販KTV」廣告牌。

隨後，記者聯繫另一家私人影院，對方要求先加微信才發送服務內容，並提到「新型交友」等描述。當記者表示準備前往，對方卻告知地址不真實，發送了另一處定位。記者抵達後，被指引至歐洲城中心大樓後門，進入一處燈光昏暗的娛樂會所。接待的女子表示目前僅有兩名女生可供選擇，並介紹不同價位的服務內容。

後來，記者又在某平台找到另一家私人影院，價格從496元至795元不等，套餐名稱如「溫情陪伴」等。該店工作人員要求先加微信後再溝通，並發來「戀愛體驗」的服務內容。當記者抵達時，發現該影院與自住房無異，沒有任何招牌。進入後，接待男子介紹598元套餐包括摸胸和親吻。

當「影迷」來到現場，可付費接受年輕貌美的「陪睇女」服務。

暗訪結束後，溫州市公安局接到報警，迅速趕到現場，但到達後僅剩一名接待男子，其餘人員已經逃逸。記者隨後又報警，警方再次抵達另一家影院，發現包廂內的女子也已不見，僅有兩名新女子被控制。後來，在調查過程中，警方發現現場竟隱藏暗門，裏面有多名衣著暴露的女子。

打開暗門後，會有一些暗藏的包廂，除了衣著暴露的女子，沙發上還有數條絲襪和制服。

最終，警方對此事件展開了深入調查，並對三家影院進行了突擊檢查，初步判定這些場所涉嫌賣淫行為。