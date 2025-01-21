三男童路邊霸凌殘障兒童　輪流飛踢邊罵粗口　遭小區居民怒斥

1月19日，網民曝光江蘇徐州三名男童在街角欺負一殘障男孩，引發熱議。影片中，三名男童嘴中講著髒話，並輪流踢向殘障男孩，其後出現一名女子喝止的聲音稱，「幹麼呢，不能欺負人。」



內媒報道，殘障男孩所住小區物業人員受訪時稱，男孩殘障是先天性的，小區裏的其他小朋友都知道他的情況，「欺負人的小孩不是小區里的」。小區物業人員不捨表示，「男孩的父母離異，此前一直是奶奶照顧，他很有禮貌，見到人就會打招呼。」

該名殘障男孩遭到其他男孩飛踢。（影片截圖）

該名殘障男孩遭到其他男孩飛踢。（影片截圖）

該名殘障男孩遭到其他男孩飛踢。（影片截圖）

事件在內地引發討論，許多網民批評霸凌殘障男孩的男童需要進行管教。據了解，內地近期對霸凌議題更加重視。2024年，河北邯鄲市肥鄉區13歲中一學生王子耀，長期遭3名同班同學霸凌，並於3月10日被3人殺害。

2024年12月30日，河北省邯鄲市中級人民法院一審公開宣判，對被告人張某某以故意殺人罪判處無期徒刑，剝奪政治權利終身；屬《中華人民共和國刑法》框架下未成年罪犯可被判處的最高刑罰對被告人李某以故意殺人罪判處有期徒刑十二年；被告人馬某某依法不予刑事處罰。

據中國《刑法修正案》規定，已滿十二周歲不滿十四周歲的人，犯故意殺人、故意傷害罪，致人死亡或者以特別殘忍手段致人重傷造成嚴重殘疾，情節惡劣，經最高人民檢察院核准追訴的，應當負刑事責任。由於未成年人不適用死刑，構成重罪且情節惡劣的，最高刑罰為無期徒刑。

網民點睇：

壞是天生的嗎？怎麼會有這麼惡毒的小孩。

小小年紀就是這樣沒素質暴力的人，家長呢？

這三個小孩真的要好好教育了，這麼小就以多欺少，欺負弱小，再不管教真的要完蛋。

