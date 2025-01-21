2歲女童對超過30多種食物過敏　體重僅6.5公斤更出現自殘行為

湖北荊州的小欣（化名）今年兩歲兩個月，據小欣母親描述，小欣從8個月大時開始出現生長發育停滯，體重和身高均不再增長，1歲半時體重僅有13斤，同時脾氣變得異常暴躁，經常自殘，如發脾氣時打自己的頭，且夜間無法正常睡眠。小欣父母曾帶孩子輾轉武漢、北京等多地醫院求診，但傳統治療效果均不佳。



最終，南京醫科大學第二附屬醫院微生態醫學科，通過基於洗滌菌群移植的整合治療方案，使小欣生長發育和健康狀況得到了顯著改善。



據小欣母親描述，小欣從8個月大時開始出現生長發育停滯。(紫牛新聞)

據了解，小欣在患病期間，營養不良導致免疫低下，反覆發生肺部感染，併合並心包積液，救治醫院表示如持續找不到解決方案，可能會導致生命危險。

在絕望之際，小欣父母通過患兒交流群和網上查詢，了解到南醫大二附院微生態醫學科在菌群移植方面的獨特治療經驗。於是決定向南醫大二附院求助。微生態醫學科接診後，考慮患兒病情危重，立即為小欣開通了綠色通道，聯合重症醫學科進行詳細的檢查和評估。

經過詢問病史和一系列檢測，醫生確認小欣的主要問題是由於腸道菌群失調導致的免疫紊亂和食物不耐受。常規30多種食物如雞蛋、牛奶、香蕉、橘子等都不耐受，連專門針對過敏性體質的「氨基酸奶粉」也不耐受，這嚴重影響她的正常進食和營養吸收，繼發營養不良，進而導致生長發育停滯和一系列神經行為異常，以及免疫系統的異常。

針對小欣的具體情況，南醫大二附院微生態醫學科團隊制定個性化的治療方案。在重建腸道微生態方面，醫生採用了洗滌菌群移植技術。南醫大二附院微生態醫學科在菌群製備工藝上有著獨特的技術優勢，最大程度減少對過敏性體質患兒的刺激。同時，在腸道微生態重建的基礎上，結合營養支持治療，實現「1+1＞2」的治療效果。

經過一段時間的治療，小欣的情況出現顯著改善。停滯一年多的身高體重重新開始生長，3個月內，她的體重從原來的13斤（6.5公斤）左右增長到了18斤（9公斤），身高增加2cm。更重要的是，小欣的情緒變得穩定了，不再發生自殘行為，夜間也能正常睡眠。這些變化讓小欣父母感到無比欣慰。

經過一段時間的治療，小欣的情況出現顯著改善。停滯一年多的身高體重重新開始生長，3個月內，她的體重從原來的13斤（6.5公斤）左右增長到了18斤（9公斤），身高增加2cm。（紫牛新聞）

南醫大二附院微生態醫學科崔伯塔副主任醫師表示，腸道菌群失調對兒童的生長發育有著深遠的影響。在生命早期，腸道菌群失調不僅會導致食物不耐受和營養不良，還可能引起神經系統的發育異常，如情緒波動、自殘傾向、自閉症、多動症等。因此，重視生命早期的腸道微生態重建對於兒童的健康成長至關重要。

洗滌菌群移植技術應用新方向

2025年1月3日，營養學國際專業期刊《Nutrition》線上發表了南醫大二附院消化醫學中心張發明、崔伯塔團隊重要學術成果：《洗滌菌群移植可安全、有效地治療消化道疾病導致的兒童營養不良》。研究顯示，2至18歲因胃腸道疾病（如炎症性腸病、食物不耐受、艱難梭菌感染等）導致營養不良的兒童，通過洗滌菌群移植，能有效緩解腹瀉、腹痛等腸道症狀，並改善營養不良狀態。

洗滌菌群移植能重建兒童免疫耐受，使原本不耐受的食物變得耐受。結合營養評估等整合診治方案，能同時治療原發病和營養不良併發症，提升患者療效和生活品質。此成果為兒童營養不良治療提供了新方向。