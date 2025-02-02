有片｜海南8歲女童突遭海浪捲走　廣東白衣男狂風巨浪中救人獲讚

綜合內媒報道， 1月30日，海南一名小女孩在海邊玩耍時遭巨浪捲走，一名白衣男子多次嘗試後將女童成功救下。2月1日下午，海南萬寧市向海邊救人的林佳泰授予頒發「萬寧市見義勇為積極分子」稱號，並給予2萬元（人民幣）獎勵。



小女孩被捲入水中。（影片截圖）

白衣男子營救小女孩。（影片截圖）

男子救出小女孩後在沙灘喘氣。（影片截圖）

網傳影片顯示，一名小女孩遭海浪捲入大海，其母嘗試救援未果後，一名白衣男子跑入水中將女孩母親帶上岸，然後多次嘗試救援小女孩，最終成功將女童也拉上岸。

男子衝向水中。（影片截圖）

報道指，涉事女童今年8歲，在海灘上玩沙子時，不慎遭海浪捲進大海，越衝越遠，幸好有白衣男子將女童救上岸。在小女孩被救上岸後，岸邊的人群中恰好有醫務工作者，第一時間對小女孩進行了救治，讓小女孩把海水吐了出來，女童被救出時意識清醒。

白衣男子營救小女孩。（影片截圖）

母子均被救上岸。（影片截圖）

據介紹，救人的白衣男子林佳泰來自廣東揭陽，是一名攝影師，也是一名退伍軍人。林男表示，見到巨浪也有點害怕，但一心只想救人，也沒想那麼多。

2月1日下午，萬寧市表彰了海邊勇於救人的「白衣小哥」林佳泰，向其授予頒發「萬寧市見義勇為積極分子」稱號，並給予2萬元人民幣獎勵。