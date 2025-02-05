有片｜湖北男身騎白馬救下溺水父女　網民：像武俠小說裏的大俠

據《仙桃日報》報道，湖北仙桃一名男子溺水，其女也下了河想營救父親，一名來自新疆的男子騎馬施救，與另外兩名男子一起成功將父女二人救下。



男子騎馬救人。（影片截圖）

圖左為依立拜，圖右為蘇邵高。（仙桃日報）

據《仙桃日報》報道，事發於2月4日下午1點50分，漢江仙桃城區段右岸沙灘，蘇邵高聽見呼救聲，一名中年男子正在水中拼命掙扎。

蘇邵高朝落水點飛奔，先將已下水準備救父的小女孩往岸邊拉，並呼喚隊友依立拜去救人。來自新疆的依立拜判斷，騎馬救人會更快些，於是躍上「白龍」馬背，策馬而去。

白馬名為白龍。（仙桃日報）

報道指，白馬蹚水跑出3米後，開始游泳。游出40多米後，依立拜成功拽住落水男子的衣服，最終成功在一名冬泳愛好者的協助下將落水男子帶上岸。

男子騎馬救人。（影片截圖）

男子騎馬救人。（影片截圖）

依立拜表示：「『白龍』剛成年，水性好，只當是洗了一個澡。」36歲的蘇邵高是一家騎馬俱樂部創始人，依立拜是一名馬術愛好者，6歲便開始馴馬。

不少網民大讚男子見義勇為，並表示是第一次見騎馬救人：「這是真的白馬王子」「古有馬躍檀溪，今有飛馬救人！」「這馬更厲害吧，還會游泳」「感覺像武俠小說里的大俠騎着白馬渡江，救援落水的父女！蘇、依、劉三位大俠，太讚了」。