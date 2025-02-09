東莞豪宅停車月費2800直逼香港　超同級小區9倍　業主憤怒投訴

近期，東莞一處豪宅屋苑擬定停車費位一日120元人民幣（下同）、月租2800元，價格直逼香港，遭業主聯名投訴要求降價，引發熱議。



多名網民發布的截圖顯示，2月7日，東莞鵬瑞小區物業發布通知，小區停車場擬於3月1日啟動收費，收費方案顯示，臨時停放30分鐘內免費，24小時120元；月租停放 2800元。

東莞一豪宅停車月費2800元，價格直逼香港引發業主聯名投訴。

據悉，東莞鵬瑞是當地的豪宅小區，有著東莞的「深圳灣一號」之稱。然而，即使是豪宅小區，鵬瑞的停車價格仍高於同級別的近9倍，部份時段更是達到36倍。

東莞南城CBD的萬象府、潤府，與鵬瑞幾乎同時間開盤、交樓，房價備案價也相差不多，地段更核心，車位約為1:1到1:2（鵬瑞車位比是1:3.2，338戶配置1087個停車位），周邊停車更緊張，但停車費僅：第1個小時免費，前6個小時5元，超出部份2小時1元，封頂14元，月租300-500元。而比鵬瑞備案房價更高的豪宅小區，如臻灣匯、松山湖萬科松樾等也是這一標準。

憤怒業主們聯名投訴。

憤怒業主們聯名投訴。

春節假期後，業主收到收費標準，認為價格過高，憤怒前往開發商營銷中心及物業，聯名要求降價。要求鵬瑞按照東莞市場同片區/同類型代表性小區的收費標準進行收費(東莞萬象府、潤府臻灣匯、御景灣八號、萬科松樾)，首小時免費、6小時內5元、6小時以上每2小時1元，24小時封頂14元。鵬瑞方則回覆，已收到訴求，將於2月11日前回覆業主。