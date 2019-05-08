15歲男與12歲女友發生性行為被捕　檢方認為情節輕微予以訓誡

青少年戀愛一直是社會大眾關注的議題，尤其是未成年發生性行為，當中更可能涉及刑事罪行。 在雲南麗江市華坪縣，就有一名15歲男生與12歲的女友發生性行為，後因女方父母發現向公安報案，男生一度被捕。檢察院審視後認為，事件情節輕微，不屬於犯罪，決定對男生予以訓誡。

檢察院對小華作出了不構成犯罪的不批準逮捕決定，並安排他及其法定代理人參加訓誡會。（網上圖片）

華坪縣人民檢察院通報，15歲男生小華（化名）和12歲女生小紅（化名）均為在校中學生，因早戀自願發生性行為，被小紅父母發現向公安機關報案，公安機關後向檢察院提請批準逮捕小華。

按照中國《刑法》規定，與不滿14周歲的幼女性交構成強姦罪。但經審查案情，從多方面綜合考慮，華坪縣檢察院根據《關於依法懲治性侵害未成年人犯罪的意見》第二十七條規定：「已滿十四周歲不滿十六周歲的人偶爾與幼女發生性關係，情節輕微、未造成嚴重後果的，不認為是犯罪。」對小華作出了不構成犯罪的不批準逮捕決定，並安排他及其法定代理人參加訓誡會。

華坪縣檢察院表示，安排訓誡會旨在貫徹未成年人「教育、感化、挽救」方針，落實寬嚴相濟的刑事司法政策，體現「教育為主，懲罰為輔」的原則，從內心深處打動和溫暖這些一時「誤入歧途」的孩子們，及時引導矯治未成年疑犯回歸正途，通過人性司法和關愛執法的緊密結合，建立檢察機關預防未成年人犯罪的長效機制，將關愛未成年人成長的社會責任落到實處。