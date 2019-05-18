【有片】變身打工妹引「狼」出動　安徽女警花勇擒鹹濕男受傷

安徽滁州市天長警方近日陸續接到4宗年輕女性報案，稱在一處路段遭到戴口罩騎摩托車男子攔截猥褻。女警房玲玲其後主動請纓，喬裝成打工妹在案發地成功引「狼」出洞，負傷將疑犯抓獲歸案。

女警與其他警員合力圍捕「色狼」。（微博）

據天長警方通報，事發在17日清晨，房玲玲身穿便裝獨自一人來到案發路段行走。一如警方所料，色狼當天再次出現。房玲玲看到可疑男子向她靠近後，對其大聲呵斥，嚇得男子猥褻之膽瞬間盡失，準備掉頭逃跑。

這時房玲玲用手緊緊將男子抓住，卻被其拖拽數米遠後倒在地上，她的面部、手部等多處部位負傷。埋伏在附近的警員同時出擊，合力圍捕，最終將男子成功抓獲歸案。

房玲玲其後亦被送往醫院接受治療，身體無大礙。據悉，當時房玲玲本身可以一腳踢倒疑犯的電單車，但考慮到疑犯沒有戴頭盔，為避免發生傷亡等不必要後果，她才用雙手抓人。

疑犯犯案後害怕被警方抓捕，特意去寺廟買了兩道「護身符」。（影片截圖）

經審訊，男子交代其猥褻女性的案件共計有7宗，他擔心犯案後被警方抓捕，更曾經特意去寺廟燒香拜佛求平安，又買了兩道「護身符」一直隨身攜帶，不過最終還是落入法網。

事件曝光後引起網民熱議，不少人稱讚房玲玲是「英勇警花」：