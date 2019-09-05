千名大學生徒步穿越敦煌戈壁迷路報警　主辦方準備不足捱批

8月初舉行的「益行中國2019暑期全國大學生戈壁挑戰賽」，組織1000名大學生集體徒步穿越甘肅敦煌的戈壁無人區。但在活動進行後不久，卻接連發生迷失方向、多人中暑、救援不足等問題，最終在參加者報警下，活動提早結束。

「益行中國2019暑期全國大學生戈壁挑戰賽」號召1000名大學生參與。（網上圖片）

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據《澎湃新聞》報道，「益行中國2019暑期全國大學生戈壁挑戰賽」號召1000名大學生參與，目標是徒步穿越甘肅敦煌的戈壁無人區，宣傳海報更聲稱活動聯合主辦單位包括「甘肅省聯合國教科文組織協會」等，組織方亦向參與者表示，整場活動的醫療保障齊全，而參加費用僅數百元人民幣。

活動最終在8月1日清晨起正式開始，參賽者從敦煌戈壁集結並起行。報道引述參賽者表示，浩浩蕩蕩的千人隊伍當日湧入戈壁，一開始大家都很興奮，補給也很充足，每2公里就會經過一個補給點。但過了幾小時後，大家的士氣開始低下，領路的司機更表示「走錯了」，多人被迫在36度的高度下，身處沙漠等待。

357名學生退賽

隨後，有多名參與徙步的人中暑和受傷，但大會安排的32台救護車，卻無法應付需要。參加者詢問後，更得知千人的隊伍只配上一個市人民醫院的專業醫生。於是不少參加者與活動主辦機構負責人何東理論，有一部分學生提出要退賽返回市區，但他卻沒有回應，只說等到晚上會將退賽的同學送出去。

但等到晚上11點，何東並沒有再次現身。在沙漠的寒夜下，有多人報警求助。次日凌晨2點左右，警察、消防等抵達現場。最終，357名退賽學生次日上午搭貨車離開戈壁，剩下的參加者繼續徒步，下午1點到達大巴集結點後離開。

有參賽者事後要求交代，並表示曾考慮走法律途徑，但如果繼續打官司、找律師，要付出更多時間和精力，「不知道怎麼堅持下去，自己也有很多事，投入了不知道能得到什麼。」

內媒籲加強監管

針對事件，《澎湃新聞》評論指，活動組織方沒有成熟的組織經驗，以至於在路線規劃上出現失誤，導致徒步隊伍在沙漠中迷路；活動的人員和後勤保障，亦明顯準備不足。而這場規模如此龐大的活動，自始至終竟然沒有任何報備，更是「匪夷所思」。

評論認為，這次上千人迷路的驚悚劇情暴露出，對徒步穿越類活動的監管盲區還很大，必須要有更嚴格的備案機制，加強對組織機構及其運營保障能力的審查，使它們的接待組織能力能夠和活動的風險程度相匹配。而對於不負責任的組織者，相關部門也應該給予有力處罰。

（澎湃新聞）