【東莞馬拉松．有片】朝鮮選手終點前跟隨轉播車跑錯路　痛失冠軍

大國小事
撰文：
最後更新日期：

在22日（周日）進行的東莞馬拉松上，上演了罕見的一幕：在比賽接近完結之際，朝鮮選手RI KANG BOM本來領先日本選手神也大地幾十米的距離，卻在最後在一個岔路口跟著賽道的轉播車跑錯了路，結果再回到賽道的RI KANG BOM在衝線前被神也大地追上，痛失冠軍。

穿藍色跑衣的RI KANG BOM本來領先著穿紅色跑衣的神也大地。(影片截圖)

+3
+2

根據賽事直播，穿藍色跑衣的RI KANG BOM本來領先著穿紅色跑衣的神也大地，但在比賽接近完結前，RI KANG BOM突然不知何故離開鏡頭，鏡頭轉為拍攝神也大地，直至衝線前RI KANG BOM才重新出現，旁述當時也顯很驚訝。而根據網上流傳影片，RI KANG BOM疑似跟著一輛白色客貨車跑錯了路。

賽後，賽事主辦方智美體育發表聲明解釋，按照比賽規劃，在馬拉松終點前約200米處設置了直播車輛出口，並由裁判員和義工在該出口進行線路引導，防止運動員跑錯路線。在賽前的運動員技術會議中也明確告知此出口位置和注意事項，並在運動員賽道考察中進行了說明。

聲明又指，本賽事由亞洲田徑聯合會選派技術代表、比賽監督進行競賽方面的執裁工作。事件發生後，組委會經過與亞洲馬拉松錦標賽技術代表確認，該兩名運動員成績有效、名次無誤，賽事組織無失誤。

（《澎湃新聞》）

【深圳馬拉松】衝線後遭棄跑男持國旗拉扯合照　國內冠軍幾乎跌倒
【上海馬拉松】參賽期間代跑兼踩單車　2名違規者遭終生禁賽
【馬拉松亂象】山東漢腳踩滾軸溜冰鞋完成賽事　被取消成績
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。