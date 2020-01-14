內地粉絲為服役韓星D.O.都敬秀慶生　向部隊送禮致敬捱批「漢奸」

許多粉絲會在偶像生日時準備應援活動，周日（12日）是韓國知名團體EXO成員D.O.（都敬秀）的生日，部份內地粉絲就為服役中的都敬秀準備了生日驚喜，包括送給都敬秀「戰友」的50份冬季用品，並在生日當天將送禮內容在微博公開。 不過，帖文一出，引起許多內地網民轉發熱議，有人送上祝福，但也有人對此不滿，怒喊「哪個是你祖國？」，更有人直批這些粉絲是「漢奸」。

公開資料顯示，都敬秀2019年7月入伍服役，被分配到韓國首都機械化步兵師團（首機師團），又稱「猛虎部隊」，預計2021年1月退伍。

都敬秀的一個粉絲團12日在微博表示，為慶祝都敬秀生日，除了替偶像準備了一些冬季必需品，還準備了50份冬季用品給敬秀所在部隊的戰友，並表示希望藉此傳達中國粉絲給都敬秀的生日祝福以及「對猛虎部隊戰友的冬日問候及崇高敬意」。

網傳圖片可見，隨這些禮物附帶的卡片上寫着「祖國召喚，猛虎出發，給敬秀朋友的禮物」、「祝你和朋友們永遠健康幸福」。該粉絲團則強調，在應援之前已經和韓國軍隊取得聯繫，並從各個管道了解到向軍隊遞送物品的方式。

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不過，粉絲團這一「關懷偶像」的舉動，卻也挑起不少網民的敏感神經，直指「應援給個人就好了，給韓國軍隊是有點說不過去」、「恕我罵一句漢奸」、「祖國召喚？哪個是你祖國？」對於該粉絲團行為，許多EXO粉絲亦感到不妥，紛紛澄清其做法不代表EXO全部粉絲想法，而目前該則應援帖文已被刪除。

（綜合報道）