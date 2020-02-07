【武漢肺炎】李文亮岳父否認女兒寫求助信：她有發燒症狀不願進食

率先揭露新型冠狀病毒肺炎疫情，卻被武漢公安機關認定是謠言予以「訓誡」的湖北武漢中心醫院的眼科醫生李文亮，早前確診亦受感染後，不幸在周五（7日）凌晨宣告不治，終年34歲。 網上流傳一封李文亮妻子發出「求助書」，內文請求社會各界予以支援幫助，不過李文亮的岳父隨後否認家屬寫過這封「求助信」。據李的岳父透露，懷孕5個月的女兒已一整天沒吃飯，且有發燒症狀。 此外，李文亮母親接受內媒採訪時，也坦言對未能見到兒子最後一面感到遺憾，她惋惜兒子英年早逝，並指兒子是有才華的人，不會撒謊。

李文亮醫生在2019年12月30日向外界發出防護預警，但其後被指造謠而遭當地公安「訓誡」。（資料圖片）

李文亮妻子：暫時不接受任何個人捐款

據網上流傳的求助書顯示，身懷六甲的李文亮妻子付雪潔寫道，他們全家需要到醫院隔離觀察，生死未卜，可是她還有一個5歲孩子沒人照看，懇求社會各界救助她「這個幾乎要塌方的家」。

對此，付雪潔周五在其微信朋友圈發布聲明澄清，「本人是李文亮醫生的妻子，本人聲明先不接受任何個人捐款。 網上流傳的本人求助資訊均為不實消息。感謝社會各界對李文亮機器我們家人的關懷。 」

李文亮岳父接受內媒採訪時亦表示，網上流傳的求助信並不是他們寫的。據其透露，女婿去世後，女兒已一天都沒吃飯，且伴隨著發燒症狀，其一家人亦有發燒，準備前往醫院做檢查。此外，李文亮的小舅也有發燒、咳嗽症狀，經檢查發現肺部有陰影，但暫未確診。

2月7日，在李文亮生前工作過的武漢中心醫院後湖院區門診樓門口，擺放著他的黑白打印照片，和祭奠鮮花。（新華社）

李文亮母親：他不會撒謊，遺憾未送別

李文亮父母此前是確診患者，二人剛剛康復出院，隨即趕到醫院整理兒子遺物。據報道，因疫情緣故，二人沒能見到兒子最後一面，成為他們的遺憾。

李母表示，李文亮的病情一度好轉，但近兩天急劇惡化。她表示沒有見到兒子最後一面，「就在醫院搶救治療我們都沒有看見，好遺憾不讓看」。在李文亮離世後，院方立即將其遺體送往殯儀館，李父李母則返回醫院收拾兒子的遺物。

說起兒子，李母感到非常可惜，「孩子沒挺過來，34歲，他非常有潛力，非常有才華的孩子，不像會撒謊會什麼的人，都是忠於職守的人，媳婦二胎六月份馬上就要分娩了，你說咋辦啊？ 這個家，是不是破碎了？ 現在有什麼情況也得扛著，家裏親人誰也過不來，就我們兩人在這裏挺著。 」

李母續指，接到不少陌生人來電表態要捐助，對此表示感謝，「我們都好，謝謝你們了」。

此外，李文亮妻子工作的武漢愛爾眼科周五宣布啟動員工關愛計劃，表明願將支付李文亮的2名孩子的生活津貼及學費，直至兩名孩子大學畢業。

（梨視頻）