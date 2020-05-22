轉帳52萬代表「520」愛的贈與？　廣州女被判還錢予前男友

在內地，因「520」、「521」有諧音「我愛你」的寓意，每到5月20日、5月21日，都被視為情侶間發電子「紅包」表達愛意的日子。廣州一名男子在2018年5月21日曾向女友轉帳52萬元人民幣（下同），但兩人後來緣分走到盡頭，男子便主張這筆錢是向前女友的借款。 而女方則表示，轉帳金額「520000」中的「520」是表達愛意的方式，因此屬於贈與而非借貸。不過廣州荔灣法院近日披露，案件最終被認定屬於借款，不屬於「愛的贈與」，需要歸還。

據《華商報》報道，男子小梁（化名）與女友小付（化名）自2018年3月展開戀情，於同年9月分手。在這長約半年的戀愛期間，小梁向小付多次轉帳，總額高達202萬元，雙方沒有簽訂借款合同或出具借據。其中，2018年5月21日，小梁向小付轉帳52萬元，同年6月11日，小付反向小梁轉帳50萬元。

近年來，內地有不少因流動支付產生的財產糾紛。（資料圖片）

兩人分手後，雙方就往來款項產生糾紛。小梁向法院提起訴訟，主張他向小付轉帳的202萬元屬於借款性質，因小付已還款50萬元，現要求小付歸還152萬元借款本息。

法庭上，小付答辯認為：這202萬元屬於雙方在戀愛同居期間的緊密經濟聯繫，係生意往來或贈與性質，不屬於借貸性質，特別是5月21日小梁向她轉帳的520000元，是「我愛你」特定含義的表達，因此不同意小梁的訴訟請求。

法院：52萬元與「520」含義相差較大

法院經審理認為，小梁雖不能提供借款合約、借據等表明雙方之間存在借貸關係，但依據其提供的微信聊天記錄可以證明，小梁並無表示將涉案款項贈與小付，亦沒有投資小付生意的意思，小付在收取小梁轉帳款項後向小梁轉帳還款50萬元，亦表明涉案款項屬於借款性質。

法院指出，「520」在現實生活中確實有特殊含義，但認為小梁向小付轉帳付款202萬元中的52萬元金額與「520」含義相差較大，小付主張該筆款項屬於雙方之間互贈的辯解理由不成立。荔灣法院一審判決認定，雙方成立民間借貸關係，小付應向小梁償還借款，限期小付向小梁歸還借款152萬元本息。小付不服一審判決提起上訴，廣州中院二審判決駁回上訴，維持原判。

（華商報）