杭州健康碼常態化　或將記錄吸煙飲酒等個人信息　網民憂侵犯隱私

新冠肺炎疫情爆發後，「健康碼」在內地獲得大力推廣。「健康碼」是一種二維碼，由市民通過微信或支付寶進行申請，記錄市民是否遭新冠病毒感染或有無接觸被感染者等信息，市民亦以此為憑證出入通行內地各省市。 如今內地疫情逐步受控，但健康碼卻不會因此被廢除，而是將被應用於更廣泛領域。據浙江媒體報導，未來杭州健康碼將實現「一碼知健（康）」：通過集成電子病歷、健康體檢、生活方式管理的相關數據，在關聯健康指標和健康碼顏色的基礎上，探索建立個人健康指數排行榜。 對於健康碼常態化，有人表示支持，不過，也有許多網民憂慮隱私不保。

據杭州當地媒體報導，目前，杭州市衛健委已通過健康碼實現了一碼就醫、預約掛號、一鍵急救、心理援助、健康證明、健康檔案等多個健康應用。

針對未來發展，杭州市衛健委主任孫雍容提出了健康碼「一碼知健」的設計思路：通過集成電子病歷、健康體檢、生活方式管理的相關數據，在關聯健康指標和健康碼顏色的基礎上，探索建立個人健康指數排行榜。同時，也可以通過大數據對樓道、社區、企業等健康群體進行評價。

孫雍容要求，要通過城市大腦衛健系統的「一碼當先」，讓健康碼成為市民愛不釋手、高頻使用的全人群、全週期、全流程健康顧問，讓健康碼真正成為百姓的健康夥伴，成為提升百姓健康免疫力的「防火牆」。

對於杭州健康碼常態化及應用範圍擴大，有市民表示支持，不過，也有民眾擔憂此舉可能涉嫌侵犯個人隱私。還有網民將杭州此舉和動畫片《心靈判官》（PSYCHO-PASS，內地譯作《心理測量者》）聯繫起來，稱杭州「成為地球上第一個實現psycho pass 色相指數的城市」。

內地各省市均大力推行健康碼。圖為一名佩戴口罩準備借閱書籍的福州市民經過體溫檢測後，正等待福建省圖書館工作人員驗證「八閩健康碼」。（中新社）

網民評論：

「很明顯侵犯用戶隱私了。誰給你們的權利接入使用者的隱私數據？醫療數據是絕對的隱私，居然還拿來評比，怎麼著，準備好要歧視病人了？」

「這是短期權力捨不得放手要搞世襲制了？ 」

「危機政策常態化，這個執政政府真的能多一點權力都不願意放。」

「健康碼疫情過後該取消還是取消吧。隨時隨地跟蹤個人太恐怖了，政府不能做這種事。」

北京，遊客在進入景區前進行健康碼核驗。（中新社）

實際上，不僅浙江杭州，全國多地都在推行健康碼常態化。官媒新華社日前報導稱，各地「健康碼」在運行中存在標準不統一問題，為適應常態化防控需要，國務院辦公廳電子政務辦公室會同國家衛生健康委員會及國務院相關部門，研究提出了《個人健康信息碼》系列國家標準，並由全國信息技術標準化委員會負責技術歸口。

專家介紹說，《個人健康信息碼》系列標準在4月16日正式立項。4月29日，國家市場監督管理總局（標準委）印發公告，發佈《個人健康信息碼》系列國家標準，從立項到發佈僅用了14天。