新冠肺炎｜三文魚對華出口跌三成　挪威旅遊局發中文影片強調安全

內地新冠肺炎疫情反彈，北京過去一星期累計出現158宗病例。當地的新發地農產品批發市場被驗出切割進口三文魚的砧板上有新型冠狀病毒，一時之間引來社會對三文魚安全問題極大關注，隨後多地紛紛下架三文魚產品，並加強監督檢查水產品交易市場。 挪威漁業漁產部長英格布里森（Odd Emil Ingebrigtsen）周三（17日）稱，挪中兩國官員日前開會，已確認挪威三文魚並非北京疫情病毒源頭。挪威海產局周四（18日）表示，挪威三文魚上周對中國出口銳減34%至240噸。

北京豐台區的一間超市，店內所有三文魚產品已經下架。（中新社）

據路透社報道，在周三的視像會議上，英格布里森表示，北京新發地市場案板上檢出的新冠病毒並非來源於挪威的三文魚。他還說：「我們可以消除不確定性，並繼續對中國出口三文魚。」報道還稱，挪威食品安全部門表示，沒有證據表明挪威的魚類產品可能受到感染。但上周末，挪威三文魚生產商的對華出口訂單被取消。

此外，挪威大型三文魚加工商Hofseth大中華區總經理李路15日接受內媒《環球時報》記者采訪時表示，在沒有確鑿證據的情況下，將新發地出現的疫情完全歸因於三文魚是不公平的，這起事件給這一行業帶來的損失將達上億美元。

挪威國家旅遊局周四也在微博上發文，介紹當地三文魚如何養殖，並附上一條長約2分40秒的影片，配以中文字幕，強調挪威三文魚在世界上被廣泛列為安全健康的食品。

挪威國家旅遊局在微博上發文，介紹當地三文魚如何養殖。（微博）

至於此次新發地市場出現的新冠病毒從何而來，中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友表示，目前還很難斷定新發地市場的傳染源到底是甚麼，「不能因為在切割進口三文魚的砧板中檢測到了新冠病毒，就下結論說三文魚就是傳染源。接觸到砧板的所有人或物品都有可能。」

關注三文魚漁業信息的新聞網站Salmon Business公布的數據顯示，全世界三文魚養殖戶每年都要向中國出口約10萬噸的三文魚。其中，智利、挪威、澳洲、加拿大等是中國主要的三文魚進口來源國。今年1月到4月，在中國進口的所有冰鮮三文魚中，挪威佔據45%的絕對份額。據挪威海產品委員會今年年初提供的數據，今年4月中國從挪威進口的三文魚比去年同期增長97%，達3141噸。

圖輯｜新發地市場被關閉：

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據北京市衛健委周四通報稱，周三0時至24時，當地新增報告本土確診病例21例、疑似病例3例、無症狀感染者3例，在院人數已達158例。新增確診病例中，14例來自新發地市場所在的豐台區。

（綜合報道）