中醫角度看西醫：盲目退燒、症狀消失當醫好　反令身體愈醫愈易病

西醫藥治療對治症狀、遏止症狀，藥物的生化反應、微觀局部似是科學的，但卻常是違反身體整體自我恢復的本能與意願、違反醫學、違反人體整體生理，對人體造成難以彌補的損害。（本文節錄自《為何到最後，還是需要中醫？》。）

文：廖少明中醫師

都市疾病中最常見的外感，傷風、感冒、流行性感冒、病毒性感染，症狀常見如發熱、咳痰、鼻涕、腹瀉……等等，是身體免疫機能對抗病毒與排斥病毒的本能表現。微觀對抗式治療壓抑消除症狀，猶如令身體不再抵抗。退熱強令在應激狀態對抗病原病毒的免疫機能平伏下來，不再對抗不再消滅病原病毒，止咳收鼻水止吐瀉猶如停止身體的排毒機能，讓病邪停滯體內。於是病邪便可以更無阻擋地、長驅直進，進入身體深處，對身體造成損害。

遏止症狀，盲目退熱，對嬰幼兒童的禍害

對於嬰幼兒童，西醫藥遏止症狀治療造成的禍害常是難以彌補的。症狀可能會暫時消失或減輕。但外邪、病毒仍然深深滯留，身體遠未痊愈，由於免疫機能被退熱壓抑，常很快地便會有新的感染，與症狀重現或加重。常見一些幼兒初起發熱咳嗽咽痛，被診斷為外感、咽炎，服退熱藥、抗生素後，症狀緩解，似是好轉痊愈，但仍常有精神萎靡、狀態不佳、夜睡不安、盜汗等隱晦症狀，常見很快便會再發病，外邪層層深入，會發展成更深入的氣管炎、支氣管炎、肺炎……或其它更深入的變症。

+ 9 + 9 + 9

也有體質較強的、或外邪侵入性毒害性較厲害的情況下，服退熱藥期間仍反覆退熱發熱，其實是免疫機能被退熱藥壓抑後退熱，藥力過後身體仍再有能力嘗試恢復發熱抗邪的表現。但在持續服藥退熱壓制下，免疫機能遭不斷被削弱下最終也不會再明顯發熱或反覆發熱。或會轉為夜睡活動靜止時，身體正氣、免疫系統仍能集中能量抖擻餘力抗邪下，發熱汗出。中醫稱之為「盜汗」。這也是現今大部分嬰幼兒童經西醫藥治療後身體的實況表現。

家長們都非常害怕嬰幼兒童發燒發熱，一有發燒發熱便會馬上服退燒藥退熱，因怕會引致腦膜炎「燒壞腦」。這也是近數十年來人們常聽到與深刻銘記的醫學「常識」，亦是已深種在一般家長腦海裡害人不淺的謬論。所以孩子一發熱便要馬上退熱，諷刺的是，正是因為不斷退熱治療令免疫機能不斷被削弱至無能再抵抗下，外邪才可以長驅直進地深入三陰臟腑，影響心腦腎並引起嚴重變症，如腦膜炎、腎炎、心肌炎、心瓣膜炎等等。對証的中醫治療是完全可以在兩三帖藥間有效地全面整體治療、並治愈外感高熱。

但很遺憾能對証的中醫治療並不普遍，實況甚至是甚為稀有。常見的卻是用西醫概念去使用中藥，是用中藥去針對治療症狀的「中醫治療」。更諷刺的是與西醫不同，中醫能否對証治療並不一定與學歷有關。

+ 3 + 3 + 3

西醫治療外感，無法治療、無為而治與後遺症

在歐美先進國家，西醫治療外感似已盡量不用退熱藥、抗生素等，甚至聽說有不給藥並只建議回家休息多飲水。其實是在說西藥對病毒性疾病並無療效，有益有建設性、可以做的，便只是回家休息讓免疫機能恢復與自愈。香港近年也有衛生部門宣傳說，外感是病毒引起的疾病，抗生素只能針對病菌，對病毒無效，建議不要濫用抗生素，卻沒有提到退燒藥。

一般如果是身體健康、免疫正常的嬰幼兒童或青壯年，外感病毒入侵、身體機能奮力抵抗，發熱時遭受西藥退熱遏止，病毒會更深入體內。但如果身體有足夠休息下，免疫系統慢慢亦可能恢復、產生對應的抗體消滅病原病毒而自愈。但身體的免疫機能會隨著每次的退熱、對治症狀治療、被削弱，最終會發展到就算有新外感，也不會有明顯症狀與發熱，這是免疫機能被嚴重削弱的表現。

從西醫的角度，治療令感冒症狀消失了，便算是治愈了。外感病毒性疾病無藥可治，多些休息吧，治療的目的只是舒緩減輕症狀，希望能令病人舒服些好過些而已。痊愈與否只能靠病人自身的抵抗力、免疫力。不能自愈或有其它變症似亦只能是見一步行一步。

常見一些患者經常有一些噴嚏鼻水，但並無其它典型的外感症狀，西醫會診斷為「鼻敏感」，並會處方些抗敏感藥，一般都並無療效，病人大多也會不了了之。也會見到經常有一些似是間歇咳嗽的患者，也沒有其它典型外感症狀，西醫也診斷不出是什麼病，常會建議病人檢查肺部，看看是否肺結核，結果常也不是。也有一些長期泄瀉的患者，也沒有其它典型外感症狀，西醫處方止瀉藥時可能有效，停藥後症狀如故，病因亦似是不明。

麥冬玉竹太子參雪耳瘦肉湯：

木瓜松子杏仁奶：

《為何到最後，還是需要中醫？》書封

書名：為何到最後，還是需要中醫？

作者：廖少明，上世紀50年代末香港出生，1983年畢業於香港中文大學，主修化學。2000年開始研習中醫，2006年完成香港大學中醫學士課程，其間曾赴國內不同省份追尋中醫學術流派源流。2008年開始在港執業行醫。

【本文獲「紅出版集團」授權轉載。】