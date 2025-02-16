法國人帶622張日本侵華照片抵京　冀贈與中國讓更多人了解歷史

2021年，來自法國的馬庫斯（Marcus Detrez）發現外祖父的相冊記錄了二戰期間日本侵華的暴行，他一直想將這些塵封多年的照片無償捐贈給中國。

《齊魯晚報》報道，2月15日，馬庫斯從法國抵達北京，並與另外兩名共同推動此事的好友匯合，3人將在北京等待進一步的進展。



馬庫斯介紹，自己是個中國功夫迷，十幾年前曾經到西安等地學過幾天功夫，但是第一次北京。

2021年，馬庫斯在收拾外祖父的車庫時，發現一本被保存在防水袋內的相冊。相冊記錄了馬庫斯的外祖父上世紀30年代在上海生活的場景，還有許多照片記錄了日本侵華戰爭時期觸目驚心的暴行。

馬庫斯正在整理照片。（齊魯晚報）

馬庫斯首批發現了170張相關照片，在後續的整理中，他又發現了共622張相關照片，他將照片分類並放入信封，「又裝進了我外公的手提箱中帶了過來」。

馬庫斯介紹，這些照片包括日軍侵華時期對上海轟炸的情景、上海四行倉庫以及日軍對平民的暴行等，大部分照片的背後都有外祖父手寫的備註，此次若有需要，他願意提供照片，積極配合國家文物局的鑑定工作。

馬庫斯外公拍攝的照片。（齊魯晚報）

馬庫斯的好友士傑（Bastien RATAT）介紹，他們曾做過調查，發現在法國的年輕人中，幾乎沒有人知曉日軍侵華的歷史。同時，這些照片對馬庫斯而言是意義非凡，其家族不僅是歷史的見證者，也是參與者，且其外祖父的兩個孩子先後被日本人殺害，馬庫斯更希望自己能親手捐贈、親自講述這段歷史，讓更多人了解。

馬庫斯已與好友士傑和松松在北京匯合，3人將在北京等待進一步的進展。除了北京之行，馬庫斯還將前往上海，探尋外祖父當年在上海生活的地方，並嘗試尋找照片中外祖父中國朋友的後代。