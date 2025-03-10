丈夫海外失聯　103歲老嫗苦等80餘年未果終去世：他答應過會回來

內媒《新聞晨報》報道，貴州一名百歲老人的丈夫自1952年後便杳無音信，老人苦等丈夫80餘年，最終還是沒能等到，於3月8日去世，享年103歲。



103歲老嫗苦等丈夫80餘年未果終去世。（新聞晨報）

103歲老嫗苦等丈夫80餘年未果終去世。（影片截圖）

據報道，老太太杜虎珍1940年與黃俊夫結為夫妻，育有一子黃發昌（2022年已故），新婚不過三個月，丈夫便去參軍，開始輾轉多地。

103歲老嫗苦等丈夫80餘年未果終去世。（新聞晨報）

杜虎珍老人的孫女表示，爺爺黃俊夫回家奔喪時才第一次見到自己的兒子，料理完他母親的後事，黃俊夫又離家到遵義參加青年軍招考，之後再也沒有回來過。

黃俊夫的最後一封來信是在1952年1月15日，自此，杜虎珍獨守老屋等待丈夫歸來，她曾說：「他答應過會回來，我就等到最後一刻。」

老人的孫女曾說：「奶奶不識字，生活過得很艱苦，白天做農活，晚上要織布、編草鞋，但她非常樂觀，一直教導父親和我們三兄妹好好學習，做對國家、對社會有用的人。」

103歲老嫗苦等丈夫80餘年未果終去世。（新聞晨報）

一張由遵義縣人民政府僑務辦公室發出的證明顯示，黃俊夫1950年定居馬來西亞，後遷至新加坡定居。杜虎珍老人的家屬在訃告中提到，將繼承老人的遺志，繼續尋找黃俊夫或其後代。

網民評論：

「老奶奶您自己走完在世的人生，天堂里您更會開心圓滿。」

「是什麼無形的枷鎖套住了奶奶的一生……」

「老奶奶苦守一生令人唏噓，讓人心疼。」

「老人家走好，下輩子遇上許多愛您的人。」

