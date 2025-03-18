重慶一醫院藥房窗口捲閘太低　患者取藥需半蹲？

有網民反映，重慶市中醫院南橋寺院區的夜間取藥窗口，因捲閘拉得太低，患者需要彎腰或蹲下才能與工作人員溝通。

3月17日下午，重慶市中醫院官網發布情況說明表示，民眾反映情況屬實，院方已嚴厲批評教育涉事科室的負責人和相關職工。



《封面新聞》報道，3月12日，一位重慶網民拍片稱，醫院取藥窗口的捲閘拉下一大半，只留下小部分空間，幾位患者正彎腰或蹲下與工作人員溝通，並配文質疑「南橋寺中醫院，夜間藥物窗口是正常的嗎？」。

網民反映，重慶市中醫院南橋寺院區的藥房窗口，因捲閘拉得太低，患者需要彎腰或蹲下取藥。（封面新聞）

3月17日，在重慶市中醫院南橋寺院區門診部取藥窗口，患者排隊正常取藥，捲閘未有拉下，病患正常站立竟能與工作人員溝通。取藥窗口一側，一扇關閉的鐵門旁寫有紅色大字「夜間取藥請按門鈴」。

醫院保安介紹，中藥藥房晚上7時下班，西藥藥房24小時可以取藥，之前確實出現過患者晚上取藥時，捲閘拉得太低的情況，但被投訴後已經整改，患者可按門鈴取藥。

3月17日下午，重慶市中醫院南橋寺院區門診部取藥窗口，患者排隊正常取藥。（封面新聞）

重慶市中醫院宣傳科相關工作人員稱，經調查，網民反映的情況屬實，事發於3月12日晚上，3月13日醫院接到市民反映後立即調查，並在當天作出整改。

3月17日，重慶市中醫院官網通報稱，3月13日上午，民眾在網上反映，該院南橋寺院部夜間門診西藥的捲閘窗口設置過低，為患者帶來不便。接到反映後，該院及時核查，確認民眾反映情況屬實，事發當晚，門診西藥房夜班工作人員出於安全考慮，調低捲閘高度。該院已及時對涉事科室負責人和相關職工作出嚴厲批評教育。