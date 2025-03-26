40歲女子痛到無法走路　髖關節竟長滿300顆軟骨瘤　醫生也傻眼

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福建福州一名40歲女子，近日腿部疼痛到無法走路，到醫院檢查後赫然發現，導致她疼痛的罪魁禍首，竟是左側髖關節密密麻麻生長的近300顆軟骨瘤，狀況十分罕見，醫院最終為她進行手術並完成高難度「清石之戰」。



王女士的髖關節腔內，有近300顆大小不一的滑膜軟骨瘤。（福州晚報）

據《福州晚報》報道，40歲的王女士10年前在一次車禍中導致左側髖關節嚴重骨折，雖經手術固定，但髖關節內滑膜組織在經年累月的摩擦中「蛻變」。近日，她的髖關節疼痛逐漸加重，已經嚴重影響了日常活動，於是到醫院檢查。

通過髖關節X光掃描，結果令醫生都感到吃驚不已。原來王女士的髖關節腔內，竟有近300顆大小不一的滑膜軟骨瘤，最大直徑達2厘米。這些「關節頑石」引發嚴重骨性關節炎，股骨頭嚴重磨損，關節間隙幾乎消失殆盡。最終，王女士被確診為「髖關節滑膜軟骨瘤病」。

髖關節滑膜軟骨瘤病（SC）是一種多發生在關節腔內的罕見良性病變。發病率僅10萬分之一，多見於30-50歲的成年男性，男女發病比為3:1，多累及單關節，膝關節最常受累及，次之為肩、肘、髖關節。

王女士髖關節腔內的軟骨瘤。（福州晚報）

王女士髖關節腔內的軟骨瘤被全部取出。（福州晚報）

而外傷是本病的誘發因素，滑膜內滑囊組織內的多功能間質幹細胞向軟骨化生，形成軟骨或骨-軟骨遊離體。早期無特異性，活動後髖關節酸脹不適，隨病情加重可出現髖關節疼痛，晚期出現髖關節活動受限，其中屈曲、外旋多見。

針對王女士的病情，醫生製定了「左側人工全髖關節置換術+滑膜軟骨瘤病病竈清除+遊離體取出+髖臼骨折內固定取出術」的方案。最終，手術順利完成，醫生從王女士身體中取出的軟骨瘤，多達259顆。王女士髖關節腔內的軟骨瘤被全部取出，目前已能行走。