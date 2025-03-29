800萬粉絲「面筋哥」抗癌9個月病逝　因魔性歌曲《烤面筋》聞名

周六（29日），「面筋哥」程書林的家屬發布訃告，稱他因病重在河南鄭州搶救無效，於凌晨2時20分離世，享年52歲。



程書林，原名程書林，筆名林夢解，1974年4月出生於河南信陽。他於2018年被評選為bilibili百大UP主，擁有超過800萬的全網粉絲。這位以魔性歌曲《烤面筋》而聞名的草根明星，以其獨特的表演風格和勵志故事贏得了無數網友的喜愛。

程書林在2013年參加了一檔選秀節目，雖然當時未能獲得評委的青睞，但他的歌曲《烤面筋》卻意外走紅，讓他獲得了「面筋哥」的稱號。歌詞中「烤面筋，我的烤面筋，融化你的心」因其魔性和洗腦的旋律，再加上誇張的肢體動作，使他被網友稱為「靈魂歌手」。

程書林在2013年參加了一檔選秀節目，雖然當時未能獲得評委的青睞，但他的歌曲《烤面筋》卻意外走紅，讓他獲得了「面筋哥」的稱號。（影片截圖）

程書林在2013年參加了一檔選秀節目，雖然當時未能獲得評委的青睞，但他的歌曲《烤面筋》卻意外走紅，讓他獲得了「面筋哥」的稱號。（影片截圖）

2018年，他的表演視頻在B站上傳後，播放量迅速突破千萬，衍生的鬼畜作品《烤面筋・鬼畜全明星》更成為經典，當年他也成為首位獲得此榮譽的草根藝人。

去年6月28日晚，程書林的家人在社交平台上發布影片求助，稱他已經住進ICU，患有晚期肝癌，希望能獲得大家的幫助。隨後，與他健康狀況相關的話題迅速登上熱搜，引起了廣泛關注。

「面筋哥」與病魔抗爭多時。（影片截圖）

據家屬透露，程書林的肝癌已進入晚期，並需要肝移植和治療，醫生估算治療費用約為200多萬元人民幣。去年7月16日，他術後首次露面，感謝大家的關心，雖然面容憔悴，卻依然面帶微笑。

資料顯示，肝癌是中國第二大致死癌症，病情發展迅速，早期患者僅佔10%至20%，而70%至80%都是中晚期病例。