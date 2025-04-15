中國法大博士生被指抄襲日語論文：部分直接日譯中 校方回應
撰文：許祺安
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內媒《南方都市報》報道，近日有網民舉報中國政法大學一名已畢業博士生與其導師共同發表的學術論文涉嫌抄襲日語論文，「甚至部分段落還直接日譯中」。校方回應稱，已第一時間成立調查組並啟動調查程序。
該名網友在社交媒體發帖稱，中國社會科學院大學法學博士後焦某某，在中國政法大學讀博期間發表論文涉嫌翻譯抄襲。該名舉報者表示：「除了現狀外，文章結構和核心觀點和日本的一篇論文如出一轍，甚至部分段落還直接日譯中。」
據內媒報道，被網民舉報涉嫌抄襲的論文為《自動駕駛汽車編程者的刑事責任——以「困難境況」刑事正當化為中心的分析》，作者為焦某某、徐某某，作者單位為中國政法大學刑事司法學院，發表在《學習與探索》2023年第9期。
4月14日晚，中國社會科學院大學表示，學校關注到互聯網上出現反映該校博士後焦某某在其他高校學習期間發表的學術論文涉嫌抄襲的信息。對此，學校高度重視，第一時間停止了焦某某在博士後流動站的一切工作，並按規定啟動調查處理程序。
4月15日，中國政法大學通報稱，近日，學校關注到網友發佈的相關信息，反映2023屆博士畢業生焦某某及其與導師徐某某共同發表的相關學術論文涉嫌抄襲。學校高度重視，已第一時間成立調查組並啟動調查程序。
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