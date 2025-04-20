女生維港遊入鏡熱播劇更被配上台詞　劇組有侵犯肖像權之嫌？

近日，女事主「思思」發現內地最新熱播劇《有你的時光裏》中，有一段她與朋友去年在維港摩天輪下遊玩拍照的鏡頭，在不足2秒的鏡頭中更被人配上對白，而她對此並不知情。

不少網民認為劇組此舉屬於侵犯肖像權的行為。思思則稱，雖然拍攝方式並不周全，但她感謝劇組記錄了自己的美好一刻，自己不介意也不會追究。



《上游新聞》報道，在劇集《有你的時光裏》中，一個片段展示了香港維多利亞港景色與遊客、市民的畫面，思思的正臉出現在畫面中，持續約2秒，且她與正在用相機拍照的朋友的交談內容，還被配上對白「怎麽樣」。

思思介紹，前幾天朋友的媽媽在觀看電視劇時，發現其中一個畫面的人像她，「朋友也發來截圖，問這是不是我，後來確認是去年自己和另一朋友在維港玩時，被拍進電視劇」。她憶述，劇中的畫面是去年她和朋友在維港摩天輪下拍照，但當時完全沒發現自己入鏡。

女事主發現內地劇集《有你的時光裏》中，有一段她與朋友去年在維港遊玩的鏡頭，在不足2秒的鏡頭中更被人配上對白，而她對此並不知情。（上游新聞）

有網民認為，覺得思思在畫面中很美，被劇組拍到「人生照片」，是一種人生定格；但也有人認為這段畫面是用於商業用途，劇組有侵犯肖像權之嫌，「這麽近的鏡頭還是該打個招呼」、「用於商業用途，構成侵權的事實是無法改變的」。

對於自己被拍入鏡頭，思思表示自己和朋友都不會追究也不介意，並感謝劇組的意外記錄，讓她和朋友以奇妙的方式「參演」。雖然拍攝方式未必周全，但這段經歷對她們而言更像一場奇遇，「也謝謝評論區的大家，真心替我們考慮。鏡頭裏的台詞是虛構的，但鏡頭外的快樂是真實的，像是香港之行附贈的『彩蛋』」。

《民法典》規定，為展示特定公共環境，不可避免地製作、使用、公開肖像權人的肖像屬於合理使用情形。有內地律師指出，若畫面中沒有與摩天輪（特定公共環境）的合影等，可能會引起爭議，但此事對當事人實際上沒有不利影響，只要當事人不追究，便沒有後續問題。若普通人遇到類似情況，首先應固定證據，可以與劇組或出品方協商，要求其停止侵權行為，刪除相關鏡頭，並提出賠禮道歉、賠償損失等要求。