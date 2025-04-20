四川「巨人階梯」爆紅　遊客手腳並用攀爬　官方籲勿以身試險

四川都江堰市龍池國家森林公園一段階梯近日成為網紅打卡點，因為每級階梯高度超過1米，成年人要手腳並用才能爬上，吸引不少遊客挑戰，甚至為其取名為「巨人階梯」。



《上游新聞》報道，徒步愛好者陳先生（化名）介紹，4月18日去龍池森林公園徒步時發現了「巨人階梯」，當時他要雙手扶住階梯，雙腳發力跳躍，手腳並用才成功爬上，「爬的人真不少」。

四川都江堰市龍池國家森林公園「巨人階梯」。（小紅書）

遊客手腳並用爬上巨人階梯。（上游新聞）

陳先生表示，若要爬「巨人階梯」，身體需要有一定的運動基礎，「我是跳了兩下才上去的。手臂力量不足、彈跳不好、個子不高的人不好上，可能要爬很久才上得去」。

龍池鎮政府工作人員介紹，在經過地震、泥石流受損後，龍池森林公園的道路和通行尚未恢復，目前公園沒有對外開放，「現在是野景點」。

四川都江堰市龍池國家森林公園「巨人階梯」。（小紅書）

遊客手腳並用爬上巨人階梯。（上游新聞）

2024年5月，《川觀新聞》曾報道龍池森林公園景區於2010年8月13日關閉。報道稱，在龍池鎮前往森林公園的道路兩旁設有多個溫馨提示，禁止一切車輛人員進入公園；還有都江堰市公安局交警大隊發出的提示「龍池景區關閉，禁止所有車輛前往」。

至於「巨人階梯」的來歷，鎮政府工作人員稱，該處階梯是為了防止山泥傾瀉而修建的階梯狀護坡，並非景區，並提醒大眾切勿攀爬， 「千萬不要去爬，太危險了！一個階梯起碼1米多的高度，又沒有保護措施，也沒對外開放，萬一出了事連救援電話都打不通！希望大家不要去以身試險」。