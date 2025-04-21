為減工作量反洩機密　企業內部數據遭員工傳至AI　或構成刑事犯罪

近日，有廣東網民發影片稱，其所在公司的一位員工將公司內部數據發至AI，試圖讓AI做表格以減少工作量，但此事發生後被領導知悉，公司全員被領導談話。最新的影片顯示，公司老闆要求全部員工在工作中禁止使用所有AI產品，並將在全公司範圍內調查洩漏員工，影片中老闆聲稱「男子漢大丈夫，敢做就敢當，請使用者站出來。」



此影片發出後，引發網民熱議，有網民認為問題不大，是老闆想通過這種方式裁員；但也有人表示，公司內部數據與外界數據不同，上傳至以大數據庫為基礎的AI後，風險極大：「就這點業務量，洩露就洩露了」「壓根不懂這件事情的嚴重性，可以判刑」「獨立部署大模型的重要性就出來了」。

企業遭員工將內部數據上傳至AI，或洩露機密數據。

使用AI已成為許多人在工作中習以為常方式，惟因AI洩露公司、個人數據的情況也層出不窮：2025年1月北京、杭州多地出現AI客服洩露用戶隱私的事件；同年一款國產知名軟件被曝出存在重大數據安全漏洞，洩露用戶聊天記錄超百萬；此前亦有AI公司被指出存在安全隱患，包括人臉數據在內的250萬數據被外洩。

內媒《瀟湘晨報》對此諮詢上海錦天城（濟南）律師事務所專職律師吳震，他認為，員工在使用AI工具過程中導致公司涉密內容傳播的行為，可能構成侵犯商業秘密的民事侵權，嚴重的情形可能構成刑事犯罪。具體責任需結合涉密信息性質、保密措施完善性、員工主觀狀態及損害後果綜合判斷。「若企業若需要AI處理數據，建議與正規專業的AI產業公司簽訂專門合同以規避相應風險。」吳震說。