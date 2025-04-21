為減工作量反洩機密 企業內部數據遭員工傳至AI 或構成刑事犯罪
撰文：鄭寧
出版：更新：
近日，有廣東網民發影片稱，其所在公司的一位員工將公司內部數據發至AI，試圖讓AI做表格以減少工作量，但此事發生後被領導知悉，公司全員被領導談話。最新的影片顯示，公司老闆要求全部員工在工作中禁止使用所有AI產品，並將在全公司範圍內調查洩漏員工，影片中老闆聲稱「男子漢大丈夫，敢做就敢當，請使用者站出來。」
此影片發出後，引發網民熱議，有網民認為問題不大，是老闆想通過這種方式裁員；但也有人表示，公司內部數據與外界數據不同，上傳至以大數據庫為基礎的AI後，風險極大：「就這點業務量，洩露就洩露了」「壓根不懂這件事情的嚴重性，可以判刑」「獨立部署大模型的重要性就出來了」。
使用AI已成為許多人在工作中習以為常方式，惟因AI洩露公司、個人數據的情況也層出不窮：2025年1月北京、杭州多地出現AI客服洩露用戶隱私的事件；同年一款國產知名軟件被曝出存在重大數據安全漏洞，洩露用戶聊天記錄超百萬；此前亦有AI公司被指出存在安全隱患，包括人臉數據在內的250萬數據被外洩。
內媒《瀟湘晨報》對此諮詢上海錦天城（濟南）律師事務所專職律師吳震，他認為，員工在使用AI工具過程中導致公司涉密內容傳播的行為，可能構成侵犯商業秘密的民事侵權，嚴重的情形可能構成刑事犯罪。具體責任需結合涉密信息性質、保密措施完善性、員工主觀狀態及損害後果綜合判斷。「若企業若需要AI處理數據，建議與正規專業的AI產業公司簽訂專門合同以規避相應風險。」吳震說。
懶人福音｜全自動「AI洗頭店」熱爆廣東 只需13分鐘 還可客製化中國通緝美國特工｜周鴻禕：美用｢AI Agent｣發動全球首次智能網攻AI結合高畫質影像 字節跳動擬推智能眼鏡挑戰穿戴市場上海一醫院發布內鏡AI 可解讀胃腸鏡報告並作手術夥伴上海街頭現首架無人駕駛清掃機器人 AI助力工作時「情緒穩定」