北京出軌醫生肖飛吊銷醫師執照　情婦董襲瑩撤4證書包括醫師資格

4月底，北京中日友好醫院的胸腔外科醫師肖飛被他的妻子實名舉報，指他在院內至少同4個女同事有婚外情，有護理師、護理長同醫師。其中一位情婦實習醫師董襲瑩是北京協和醫學院畢業的醫學博士。



但網民發現，董襲瑩本科在美國讀的是經濟學，從巴納德學院畢業回國後，她透過北京協和醫學院的「4+4」項目，只用了四年時間就拿到醫學博士學位，另外論文也有抄襲造假的問題，引發特權的批評。



國家衛健委介入調查，今日（15日）公布調查和處罰結果，對肖飛予以吊銷醫師執業證書，並給予五年以上禁止從事醫療衛生服務的處罰，對中日友好醫院給予責令限期改正、警告並罰款的處罰。北京市衛生健康委依據醫師管理法律法規，撤銷董某瑩的畢業證書、學位證書、醫師資格證書、醫師執業證書。



中日友好醫院胸外科副主任醫師肖飛，被妻子實名舉報多次婚內出軌，進而讓北京協和醫學院董小姐事件和4+4招生項目引發關注。（微博）

據此前報道，肖飛妻子舉報資料提到，2024年7月5日，因為董襲瑩操作失誤被護理師批評，肖飛竟然大發雷霆，還拉着董襲瑩離開手術室，留下已經麻醉了的病人在手術枱足足40分鐘。肖飛事後辯解說自己「頭暈手震」要休息，還說有麻醉醫生同其他護士在場。但仍被內地網民質疑有違醫德。

國家衛健委通報指，肖某2024年7月在為某患者行胸腔鏡下肺葉切除術時，作為此例手術的主要負責人和主刀醫生，違反手術安全管理制度，並與巡回護士發生爭執，在患者已進入麻醉狀態下中斷手術進程，擅自離開手術室並帶走手術助手，將個人情緒凌駕於患者生命安全之上，未認識到醫師身份的特殊性及其行為給患者帶來的醫療安全風險，在婚姻關係存續期間與董某瑩等存在不正當關係，其行為嚴重違反醫師職業道德和醫學倫理規範，造成惡劣社會影響。

通報指，中日友好醫院已對肖某給予開除黨籍、解除聘用關係的處理。北京市衛生健康委依據醫師管理法律法規，對肖某予以吊銷醫師執業證書，並給予五年以上禁止從事醫療衛生服務的處罰，對中日友好醫院給予責令限期改正、警告並罰款的處罰。

針對董襲瑩，國家衛健委則指出，董襲瑩於2023年8月通過第三方人事代理機構派遣至中國醫學科學院腫瘤醫院工作，2023年9月到中日友好醫院進行住院醫師規範化培訓，2024年9月返回中國醫學科學院腫瘤醫院繼續培訓，目前尚未完成住院醫師規範化培訓。

董襲瑩本科為經濟學，通過協和4+4課程獲得醫學博士學位。（資料圖片）

通報指，董某瑩2019年申請北京協和醫學院臨床醫學專業培養模式改革試點班(以下簡稱北京協和醫學院「4+4」試點班)時，入學資格存在造假行為。北京協和醫學院「4+4」試點班2019年境外招生對象應是2018至2019年度QS世界大學排名或Times世界大學排名前50名的本科畢業生，還必須按照試點班入學課程要求修完總學分不少於66學分的醫學預科課程。董某瑩報名時提供的大學物理AI、大學物理AⅡ、有機化學B、無機化學B等4門課程，共計16學分系偽造，不符合當年報考資格。

通報提到，董某瑩2023年博士學位論文主體部分(綜述除外)與同年畢業的北京科技大學他人學位論文重覆率超過20%，存在抄襲剽竊學術不端行為，情節嚴重。同時，董某瑩以第一作者或共同第一作者發表的學術論文有3篇屬於不當署名、1篇屬於重覆發表，存在科研誠信問題。

通報稱，北京協和醫學院對董某瑩的相關違規違法行為，依據學位管理法律法規、普通高等學校學生管理規定、高等學校預防與處理學術不端行為辦法以及北京協和醫學院相關管理辦法等規定，按程序撤銷董某瑩的畢業證書、學位證書。北京市衛生健康委依據醫師管理法律法規，對董某瑩醫師資格證書、醫師執業證書予以撤銷。

針對北京協和醫學院「4+4」試點進行全面評估

針對北京協和醫學院「4+4」試點班核查情況，通報指，北京協和醫學院「4+4」試點班是面向國內外高水平大學招收優秀非醫學專業本科畢業生直接攻讀博士學位的試點，旨在推動醫學教育與多學科融合，探索推進八年制醫學教育改革。

2019年經教育部批復同意，年均招生規模在30人左右。本次事件暴露出北京協和醫學院在錄取資格確定、臨床實習管理、學位論文答辯與審查，以及學生思想政治教育等方面存在試點方案不嚴密、管理不嚴格、落實不到位等問題，目前北京協和醫學院正在深入整改。國家衛生健康委正在會同教育部對北京協和醫學院「4+4」試點進行全面評估，督促改革完善。

目前，國家衛生健康委調查組正聯合有關部門，對本次事件涉及的相關單位、人員開展深入調查，對違規違紀違法等問題將嚴肅追責問責，調查情況將向社會公布。