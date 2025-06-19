清華大學驚現神秘高科技組織？校方：內地首個劇場神經美學實驗
撰文：許祺安
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據《北京日報》報道，近日有網民在清華大學發現一群戴上頭套的觀眾，發帖詢問：「這是個什麼高科技組織？」。校方解釋，這是國內首個真實劇場神經美學實驗，探究的是人在藝術欣賞過程中的神經活動規律。
近日有人發帖稱，清華大學在演出舞劇《詠春》時，台下有幾名觀眾戴上了頭套，引發網民好奇：「這是個什麼高科技組織？」
6月18日，清華大學介紹，這是國內首個真實劇場神經美學實驗，通過高精度腦電設備同步捕捉觀眾在欣賞演出時的神經活動，助力腦機接口及解碼算法的科研。頭套則是便攜式腦電圖設備。「我們希望通過腦科學的手段，深入探究人在藝術欣賞過程中的神經活動規律，為藝術創作和藝術教育提供科學支撐。」
清華生物醫學工程學院神經工程實驗室主任高小榕介紹，實驗室成立於2004年，依託腦機接口技術，致力於從信號處理、硬件開發等維度推進神經美學這一前沿研究。演出前，團隊招募了不同專業背景的志願者。工作人員提前為他們調試了設備，並在演出時同步採集多人腦電。
團隊成員李澤軒回應稱，劇場打造的沉浸式場域，讓燈光、舞美、音效完美融合，構建了一個與外界隔絕的審美空間。這種環境讓團隊能捕捉到觀眾最真實、最即時的神經審美反應，這是傳統實驗室設置難以比擬的。
實驗結果顯示，當觀眾沉浸於演出時，大腦活躍度顯著提升，這種全腦聯動與情感分布密切相關，同時解釋了「為什麼看現場表演比看視頻更讓人感動」。
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