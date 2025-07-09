廣州⇌北京大興南航航班取消Check-in截止時間　登機僅提前15分鐘

7月8日起，中國南方航空在廣州往返北京大興航線上推出「極速一刻 自在登機」服務，取消傳統值機截載時間限制。旅客只需在航班計劃起飛前15分鐘抵達登機口即可乘機，打破國內機場普遍提前30至40分鐘截止值機的慣例，大幅提升出行便捷度。



南航地服部副總經理金傑表示，此舉特別為臨時改期、突發差旅、高頻商務出行等群體提供便利，強化旅客對行程的自主掌控能力。以旅客需求為核心，通過智能化技術升級及業務流程優化，減少傳統值機時間對旅客改簽的限制。

廣州往返北京大興南方航空航班全部取消值機截載（Check-in值機辦理）時間要求。（視覺中國）

需注意的是，託運行李辦理截止時間仍為航班起飛前30分鐘。若旅客在起飛前30分鐘內才抵達，南航將安排行李經後續航班送達，旅客可自行提取或付費選用「行李到家」服務，由始發站直送目的地。

南航強調，輪椅旅客、行動不便者及首次乘機人士等特殊需求群體，建議預留充足時間，機場亦設有專屬服務區縮短等候時間。未來南航計劃將此服務擴展至更多航線，持續踐行「人民航空為人民」理念，升級「南航快線」品質，並透過「暖心驛站」「愛寵樂園」等專區提供親和精細的個性化服務。