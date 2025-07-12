中國國足51人去韓國比賽帶140件行李　網友諷：帶海參啤酒玩？

中國足球隊不敵印尼無緣世界盃，遭網民質疑為什麼13億人口都出不了頂尖球隊，國足主教練伊雲高域（Branko Ivanković，內地譯伊萬科維奇）也被解約，國足的聲勢跌入谷底，一言一行也被放大檢視。



近期有微博博主曬出國足出征東亞盃的影片，抨擊選手帶的行李數量太多，51人比賽帶了140件行李，不少網民諷刺國足「去韓國玩嗎？」，國足則透過官方回應，列出全隊出征東亞盃行李數據回應此事，稱國足此行托運行李140件（其中個人行李84件，隊伍裝備行李56件），裝備行李均為球隊訓練和參賽必要物資。



近期有微博博主曬出國足出征東亞盃的影片，抨擊選手帶的行李數量太多，51人比賽帶了140件行李。（國足）

國足出征東亞盃（國足）

據了解，日前有網民恰巧在機場，遇到國足隊員，發圖並且配文「本次赴韓參加東亞杯的中國男足代表團共計51人，托運行李140件？」，該網民「吐槽」國腳們的行李多得好像「搬家似的」，讓機場傳送帶堵成春運現場。

不少網民則開始指責國足，「球踢得不怎樣，出門行李箱倒是頂配」「是比賽？還是去玩？」甚至諷刺「行李裝海參還是啤酒？」、「其實踢成這樣，帶這些都多餘，浪費航空資源，帶兩件衣服得了，場上站兩小時，就回家」。

有網民則指出「國足成績差是原罪」。據了解，國足被印尼打敗讓許多網民非常灰心，加上足協管理失控、國家隊與球員選拔黑金交易等黑幕，讓外界對國足難以信任。

網民諷刺國足。（網路圖片）

國足官方則曬出行李數據回應，稱「本次赴韓參加東亞杯的中國男足代表團共計51人，托運行李140件（其中個人行李84件，隊伍裝備行李56件），裝備行李均為球隊訓練和參賽必要物資。」

國足發文指出，「抵達韓國後，托運行李集中到達，為方便行李搬運，並縮短在機場停留時間，隊員除攜帶少量個人行李外，還幫助隊伍工作人員運送隊伍裝備行李，體現了良好的團隊互助意識。」

國足還公布行李的細項，一共四大項分成57件小項目，都是比賽需要的重要運動器材設備。國足回應後，不少網民亦幫忙緩頰，認為許多網民目前對待國足的態度太過苛刻。

網民點睇：

需要對那些造謠者，給予與法律上的重擊。

成績差是原罪。得了世界盃，開航母去都沒人說。

真的希望足協有一個好的轉變，成績好不好是一回事，但是足球氛圍得先搞起來，全世界200多個國家，地區隊只有48個能參加世界杯，難道其他地方不踢足球了？所以一定要面對一些不懂和質疑，不懂可以教嘛。

浪費資源，解散足協，解散國家隊。

