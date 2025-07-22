兩青年相約到廣西遊玩失聯逾月　家屬：手機最後定位在柬越交界處

兩名青年6月中旬結伴到廣西遊玩後失聯至今。家屬稱，其中一人的手機最後定位在柬越交界處，他們已在廣西南寧報案。



《紅星新聞》報道，家屬胡女士稱，其表弟楊牧林在6月13日和好友劉小龍結伴，從江蘇南通出發前往廣西遊玩，但兩人自6月18日起開始失聯，期間未聯繫家人，家人也一直未能撥通兩人的電話。

楊牧林。（微博＠找弟弟回家）

胡女士稱，表弟今年20歲出頭，之前一直在蘇州工作，今年表弟「想要自己出去闖一闖」，於是在杭州打工為餐廳送小龍蝦。今年龍蝦季節過後，楊牧林表示要和劉小龍去廣西遊玩散心。

6月13日，兩人從江蘇南通飛往廣西南寧；6月14日，楊牧林還與胡女士在微信聊天，但6月18日開始失聯，家人一直打電話、發微信，楊牧林始終沒有任何回音，同行的劉小龍也失聯。

楊牧林的手機最後定位在柬越交界處。（微博＠找弟弟回家）

出事後，家屬通過手機定位信息獲悉，楊牧林隨身所攜帶的手機定位地址在柬埔寨柴楨與越南交界的地方。胡女士稱，楊牧林已失聯34天，他們曾求助於中國駐柬埔寨大使館，但大使館如果協調柬埔寨內政部去救援，必須獲知楊牧林的具體位置，但家人對此一無所知。

劉小龍亦被家人證實失聯。其兄長稱，弟弟和楊牧林都是在杭州為餐廳送小龍蝦，起初他們在微信發信息時，劉小龍沒有回覆，家人並無特別注意，「一天兩天沒回就沒當回事，然後時間長了就知道了」，現在「一點都聯繫不上，家裏人都急死了」。

劉小龍。（紅星新聞）

楊牧林、劉小龍親屬已在廣西南寧當地報警。警方表示，目前正與家屬對接幫忙處理此事，對於案件的具體進展目前不方便透露。