7歲男童從14樓補習班窗戶墮樓亡　母親泣：42歲冒生命危險生下他

7月26日，浙江溫州鹿城區某小區14樓一間藏於民區的補習班，7歲的男童曾博虹從14樓的窗戶墜落，經搶救無效不幸死亡。當時距離下課還有4分鐘，其母親王女士已經走進單元樓準備接兒子回家，在一樓她聽到有人在喊「有人從樓上掉下來了」。



王女士趕緊坐電梯上到14樓，還沒出電梯，就聽到其他孩子說是曾虹博掉下去了。王女士趕緊下樓，發現兒子躺在一樓門口附近的綠化帶裏，沒有看見補習班的老師，王女士和其他好心人一起將孩子用躺椅送往附近的醫院搶救，但孩子仍不幸罹難。



7歲男童從14樓補習班窗戶墮樓亡。（極目新聞）

涉事的補習班已經貼上封條。（極目新聞）

據知情者透露，當時包括男孩在內的三個孩子提前完成了作業，補習班老師竟讓他們獨自待在另一個房間玩耍，無人看管。

8月6日，雖然事情已經過去11天，但浙江省溫州市鹿城區的曾先生和王女士一家人依然處於極度悲痛之中。王女士哭著表示，「我是42歲時冒著風險生的小兒子曾虹博，沒想到補課時會出事……」，她希望相關部門早日查清事實真相。

王女士稱，孩子家長沒有被允許進入過補習的教室，每次只能在門口接送，不知道裡面還有一個房間，站在門口看不見那個小房間，事後才獲悉孩子是從裡面的小房間窗戶墜落，小房間窗戶的窗簾當時拉著，窗戶開著，也沒有安全護欄，現在補習班門口已經貼上封條。

7歲男童的墮亡點。（極目新聞）

7歲男童從14樓補習班窗戶墮樓亡。（網絡圖片）

據王女士透露，事發後就沒有再看見過這個曹老師，目前當地警方正在處理此事。

曾虹博的小姨則透露，侄子曾虹博今年9月將上小學二年級，在暑假期間小孩父母經人介紹，花費1800元（人民幣，下同）給孩子報了一個補習語文寫作的培訓班，培訓時間是5周，每週兩次課，培訓班的主辦老師是當地一位曹姓女退休老師，聽說比較有名他們才報名，出事時孩子才上了一周的課。

醫院的就診記錄裏寫著，曾虹博多處受傷，包括頭部受傷、肺部挫傷、腎損傷、腹部損傷、腰椎骨折、腹腔積液積血等。死亡醫學證明裡寫著，曾虹博的死亡原因為下腔靜脈破裂。

溫州市公安局鹿城區分局蒲鞋市派出所工作人員稱，此事鹿城區公安分局已介入調查處理。

網民點睇：

7歲上什麼補習班，也太捲了吧！

現在學校都開暑假班，孩子們哪還有童年？

這樣的悲劇令人心碎。我們必須反思如何為孩子營造更安全的成長環境，無論是家庭、學校或社會，都要重視孩子的身心健康，別再讓這樣的傷痛重演。

