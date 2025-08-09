將China誤寫「Ching」　網民直斥離譜　貴州景區：立即核實整改

貴州有路邊指示牌將「China」誤寫成「Ching」，有網民直言這種錯誤十分低級，「太離譜了」。



周三（8月6日），有網民發文稱，在貴州省平塘縣出高速公路後，看到一處景區指示牌存在翻譯錯誤，其中「中國天眼」的英文翻譯中，「China」被誤寫成「Ching」；「甲茶景區」的拼音「Jia」也被錯寫成「Ja」。

貴州有路邊指示牌將「China」誤寫成「Ching」。（網上圖片）

對此，中國天眼景區工作人員回應稱，將立即核實整改，並諮詢指示牌相關專業人員，對景區內外所有指示牌進行全面排查覆核，「一旦發現錯誤會立即改正。」

平塘縣文化和旅遊局工作人員也表示，將針對整個平塘縣的旅遊指示牌展開排查，重點檢查中英文翻譯是否正確無誤，若有錯誤會第一時間核實並修正。