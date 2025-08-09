駱駝突受驚將母子摔落　事主頭部被踢幸獲軍醫施救：差點被踢死

周四（7日），河南一女遊客帶著兒子在內蒙古鄂爾多斯市銀肯塔拉沙漠生態旅遊景區體驗騎駱駝時，駱駝突受驚導致母子二人摔落，女遊客頭部被踢傷，意識模糊。幸得一對來自武漢的軍醫夫妻緊急施救，傷者順利送醫，現已脫離危險。周五（8日），傷者在社交平台發文感嘆：「大難不死，差點被踢死。」



銀肯塔拉沙漠生態旅遊景區騎駱駝項目深受遊客歡迎。（網上圖片）

據傷者丈夫鄭先生介紹，事發當天下午，他妻子與幼子在景區騎駱駝時，駱駝突然受驚，二人從近兩米高的駝背摔落。妻子頭部被駱駝踢中，血流不止，所幸孩子無大礙。現場一對來自中部戰區總醫院漢口院區的軍醫夫妻——超聲診斷科副主任醫師杜銳和心腦血管科護士長唐曉艷迅速施救，穩定傷情並協助轉運。

女事主頭部被駱駝踢中，血流不止。（極目新聞）

杜銳醫生檢查發現，傷者頭部撕裂傷伴活動性出血，額部有弧形創口及局部凹陷，意識逐漸模糊。唐曉艷護士長立即按壓止血並安撫傷者，杜銳則評估其四肢傷情，確認無明確骨折。夫妻二人通過間歇對話監測傷者意識狀態，協調轉運至當地醫院，後轉院至呼和浩特。經診斷，傷者無顱內出血及骨折，目前雖全身疼痛但已可進食，計劃次日返河南休養。

鄭先生表示，當時妻子頭上血流得嚇人，幸好有這對軍醫夫妻幫忙，真的非常感謝。

事主在網上分享自己大難不死。（極目新聞）

景區工作人員周六（9日）回應稱，駱駝受驚導致意外，類似情況難以完全避免，其他的景區也曾有類似情況出現。該受傷遊客落地的位置是沙地，頭部有擦傷，後經檢查沒有腦出血及骨折，目前他們正配合傷者家屬處理後續事宜。