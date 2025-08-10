44歲網紅「包公」修理雪櫃被電死！妻子哽咽：到處都是他的影子

雲南知名網紅「包公」於3日在自家燒烤店內維修雪櫃時，不幸發生觸電意外，經送醫搶救後仍宣告不治，終年44歲。



妻子坦言一度考慮關閉燒烤店，「看到哪都是他的影子」，不過在老顧客及粉絲的鼓勵支持下，目前決定繼續經營這間承載著丈夫心血的店舖。

雲南知名網紅「包公」維修雪櫃時不幸觸電死亡。（微博影片截圖）

點圖放大瀏覽：

+ 15

「包公」是雲南地區知名網紅，在抖音平台擁有上萬名追蹤者。他平日經營自助燒烤店，同時熱衷分享生活趣事，一年內製作超過500部影片，累積大量粉絲支持。

事發當天，燒烤店內的雪櫃出現嚴重漏電情況，包公在未關閉電源的情況下進行維修。妻子透過抖音平台表示：

老公拎著一根線進去修了，廚房可能有水，當時直接就......

語氣哽咽地描述事發經過。

面對丈夫驟逝，包公的妻子一度考慮關閉燒烤店，她在社交平台上坦言：

我心頭很難受，觸景生情，看到哪都是他的影子，都是他親手弄下來的，就會忍不住難過。

然而，在眾多粉絲的鼓勵支持下，她最終決定繼續經營店舖。

【延伸閱讀】知名「山野女網紅」離奇死亡！屍體僅距登山口550米「全身腐爛」（點圖放大閱讀）：

+ 27

延伸閱讀：

美俄會晤國際油價挫跌！ 中油因「台幣走貶」下周可能調漲

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】