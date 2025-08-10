成都世運會拉丁舞裁判火出圈　分享優雅秘訣：把舞蹈融入生活

據《新華社》報道，近日，成都世運會體育舞蹈比賽正在城北體育館上演，一名拉丁舞裁判卻在內地社交媒體意外走紅。



8月8日的拉丁舞比賽結束不久後，有觀眾將裁判謝爾蓋·辛金斯在場上工作的影片和相片傳上網，其挺拔優雅的站姿迅速引發熱議。謝爾蓋·辛金斯表示，「我只是在完成我的工作，是觀眾的喜愛選擇了我。我很驚訝，完全沒想到會有這樣的熱度。」

成都世運會拉丁舞裁判火出圈。（微博）

據報道，1970年出生的辛金斯來自拉脫維亞，7歲開始跳舞，先是職業舞者，後來退役轉做教練與裁判。2024年無錫的亞洲體育舞蹈節，他第一次來中國執裁。成都世運會，是他的第二次中國之旅。辛金斯回應保持優雅的秘訣時稱「很簡單，把舞蹈融入生活」。

辛金斯建議：「我一生都在跳舞，好的姿態和習慣就會成為身體的一部分。保持好心態，和積極、真誠的人在一起，這會讓我一直保持好的狀態。」

成都世運會拉丁舞裁判火出圈。（中國體育報）

站在同一片裁判席上的中國裁判車遙表示，對於對於體育舞蹈裁判來說，優雅還有職業性的含義——專注、克制、尊重。專注，是在幾分鐘內抓住選手的動作質量和音樂契合度；克制，是在各種比賽狀況下保持冷靜；尊重，是對選手、對同席裁判、對整場比賽的態度。