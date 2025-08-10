河南武俠城景區NPC遭遊客鎖喉搶「銀票」　網民：應按搶劫罪論處

河南開封萬歲山武俠城景區有NPC被遊客鎖喉、捂嘴、壓倒在地，他當下表示會受傷，但哄搶道具的遊客置之不理，甚至稱「工傷會有醫保卡，沒事」。

景區工作人員稱，已派出安保及時上前制止，涉事NPC身體無礙。



網傳影片顯示，多名遊客對發放任務道具的NPC動手，他們鎖喉、捂嘴，只為強搶他手中的「銀票」。

萬歲山武俠城景區有NPC被遊客鎖喉、捂嘴搶道具。（影片截圖）

萬歲山武俠城景區有NPC被遊客鎖喉、捂嘴搶道具。（影片截圖）

萬歲山武俠城景區有NPC被遊客鎖喉、捂嘴搶道具。（影片截圖）

《新京報》報道，有目擊者稱，事發於8月7日，起因是遊客哄搶NPC手中的道具。另有目擊者稱，當時一名男遊客突然從背後對NPC鎖喉、捂嘴，其他遊客一同哄搶。

《大河報》報道，8月9日，涉事NPC小狼拍片回應稱，當晚可能是遊客們玩得太開心忘我了，「加上晚上天熱，我也沒力氣了」。他坦言，自己雖希望每位遊客盡興，但更呼籲大家把安全放在首位，「開心遊玩，安全第一」。

涉事NPC小狼呼籲遊客把安全放在首位。 （影片截圖）

景區工作人員證實，事發後已派出安保人員及時制止，並強調目前NPC小狼「身體情況很好」，也未感受到遊客惡意，認為這屬「互動中的意外」。工作人員稱，景區早已在大門口張貼禁止搶奪銀票的告示，明確為保護遊客與NPC安全。事後，景區已通報表揚了NPC小狼。

萬歲山武俠城景區。（微博＠萬歲山武俠城）

萬歲山武俠城景區。（微博＠萬歲山武俠城）

網民睇法：

鎖喉稍有不慎就會造成呼吸障礙，景區只是制止，後續沒有進行懲罰嗎？感覺像是在縱容遊客對工作人員造成身體傷害

應該按搶劫罪論處

銀票也是錢，搶劫可是重罪勿模仿，大家文明遊玩

強烈譴責人身攻擊

玩個遊戲都上頭成這樣。真無語了

大熱天的鎖喉捂嘴，沒有惡意但表現出來的惡意太大了

