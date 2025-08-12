西安小區排水管高空墮下砸傷兩祖孫　外孫仍留院救治

8月10日，陝西西安一小區有水管從高空墮下，砸中一輛嬰兒車，祖孫兩人受傷。目前，被砸中的嬰兒仍在留院治療。



《百姓關注》報道，事發於西安華洲城天峰小區，多截斷裂水管散落綠地，嬰兒車位於水管墮落點旁。小區物業事發後到場維持秩序，多位業主在現場圍觀。

西安一小區有水管從高空墮下，砸中一輛嬰兒車，祖孫兩人受傷。（影片截圖）

8月11日，物業工作人員回應稱，此事因排水管老化所致，目前物業公司已開始更換華洲城內各小區的排水管。

西安市雁塔區漳滸寨街道辦事處發布情況通報稱，8月10日上午9時30分，漳滸寨街道華洲城天峰小區6號樓建築外側，部分排水管疑因大風吹落，致使小區祖孫兩人受傷。

西安一小區有水管從高空墮下，砸中一輛嬰兒車，多位業主在現場圍觀。（影片截圖）

事發後，社區幹部、物業企業負責人第一時間趕至現場，將傷者送院救治。目前，傷者外婆已無大礙，傷者外孫仍在積極救治中。街辦將持續關注傷者救治情況並督促物業盡職履責，聯合相關部門全力做好後續各項事宜調查處置工作。