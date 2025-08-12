女子以｢血光之災｣遭詐騙近千萬　留遺書投湖自殺　風水師被判14年

中國裁判文書網近期公開一宗宗教迷信詐騙案。山東淄博一名53歲女子欒某利用封建迷信手段，虛構「血光之災」等說辭，在三年間詐騙一名王姓女子936萬元人民幣（下同），最終導致王某留下遺書投湖自殺。案件經二審後，淄博市中級人民法院近日裁定駁回欒某上訴，維持一審判決的14年6個月有期徒刑。



案情顯示，2023年6月，山東楊某報警稱，2020年以來，其大姐王某被欒某以封建迷信、需要做法為由詐騙約1000萬元，導致王某自殺身亡。同年10月25日，欒某因涉嫌詐騙罪被刑事拘留。

一審法院認定，2020年3月以來，欒某利用封建迷信，虛構王某及其家人有「血光之災」等，以為王某及其家人、親戚、公司聚財辟邪等為名，先後騙取王某共計936萬余元，騙取王某的嫂子盧某5940元。2023年5月9日，王某投湖自殺身亡。

奇門遁甲羅盤。（視覺中國）

相關證據還顯示，2022年11月21日，王某在醫院的檢查結果為心理狀態重度異常。自殺前一天，王某寫下遺書，其中內容包括：「不應該給老爺子遷墳，認識了不該認識的人」「如果不出現這個事的話，公司還能正常維持，就不會再增加那麽多債務，讓這麽多人及家庭遭殃」，「我選擇離開與傅某傳沒有關系，是我聽信了別人的蠱惑，讓他名下那麽多小額貸款。」

有證人稱，2018年左右，欒某從網上學習看風水、財運，王某找欒某看風水、算卦持續到2022年10月份。

據欒某供述，她從2020年開始給人看風水、算命，王某陸續給她轉賬上千萬元。但欒某多次辯解不一：2023年10月25日稱其中500多萬元是幫助王某套現，剩余的為王某贈與；2023年11月20日稱其中400多萬元是王某無償贈與，剩下600萬元左右是為王某「看事兒」費用；2023年11月28日又稱其中440萬元是幫王某提取的現金，剩余600多萬元是「看事兒」及王某無償贈與的錢。

據其供述，「看事兒」是指給王某家看過老人遷墳，給王某本人、家庭、公司看過聚財等，給王某女兒「破過血光」等。王某給她的錢，絕大多數都被她用於日常旅遊、住宿、購買奢侈品等消費。

風水羅盤。（視覺中國）

「風水師」利用封建迷信騙財 與被害人死亡存因果關系

一審法院認為，欒某以非法占有為目的，採取虛構事實、隱瞞真相的手段騙取王某、盧某共計936萬余元，數額特別巨大，其行為已構成詐騙罪。欒某的違法所得被其揮霍，未能退贓退賠，酌情從重處罰；但因其為初犯，酌情從輕處罰。法院最終一審，判處其有期徒刑14年6個月，還裁定沒收欒某2萬元違法所得、凍結50萬元贓款及查封房產，用於賠償被害人家屬。

欒某上訴稱「不知王某患病」「自殺與己無關」，但法院認為欒某利用封建迷信，以為被害人及其親屬、公司辟邪聚財等為由，使被害人陷入錯誤認識，騙取被害人巨額財物，用於個人揮霍消費、購買房產、轉給他人等，最終無力償還，給被害人造成嚴重損失，應以詐騙罪追究其刑事責任。綜合全案，足以認定欒某的犯罪行為與被害人死亡之間存在因果關係。因此，二審駁回上訴，維持原判。