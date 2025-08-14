詐騙分子混入助學貸款QQ群　兩名大一新生被騙

為了減輕家庭負擔，準備升讀大一的小南（化名）在高考後做暑期工，豈料近日在教育局創建的助學貸款QQ群上遭詐騙，被騙走了3000元（人民幣，下同）。在同一時段，群內另一名學生也被以同樣的手段騙走500元。



《澎湃新聞》報道，小南今年被長春建築學院錄取，但一年2.5萬元的學費讓他左右為難。小南和母親相依為命，母親又有視力殘疾，一家人幾乎沒有收入來源。高考後，小南在當地一餐廳打工，「一個月4000多塊錢，上菜、洗盤子、拖地啥都幹」。

昵稱為「一滴蜜糖/mg」的網民加入「生源地貸款2群」。（澎湃新聞）

收到錄取通知書後，小南從通知書所附宣傳冊中了解到，可以申請生源地信用助學貸款。7月31日，小南和母親在白城市洮北區教育局申請助學貸款，並在工作人員的協助下加入「生源地貸款2群」QQ群組。工作人員介紹，群組內會分享關於生源地貸款的一些政策，同時也可解答學生的疑惑。

8月5日，一個昵稱為「一滴蜜糖/mg」的網民加入「生源地貸款2群」。僅7分鐘後，群內成員「非」通過群聊申請添加小南為好友，小南看到對方的昵稱和頭像，以為是該群的群主、洮北區教育局工作人員，但事後他才知道，對方盜用「非」的群昵稱和頭像詐騙。

「生源地貸款2群」的成員「非」通過群聊申請添加小南為好友。（澎湃新聞）

小南通過好友申請後，對方稱著急下款，讓他退群，詳細步驟對方會詳細指導。小南信以為真，便退出QQ群。對方又謊稱小南的助學貸款未激活，「指導」他通過銀行卡轉賬提現的方式激活，詐騙了3000元。小南曾懷疑對方身份，要求提供電話號碼並退款，否則就會報警，對方見狀立即將他拉入黑名單。

「生源地貸款2群」一名管理員曾發布群公告，提醒同學們提高警惕、謹防各類詐騙行為。公告還稱，該群組是為了更好幫助學生針對生源地貸款答疑解惑而建立，政策、公告會隨時在該群公示，請學生不要退群。如有疑問，學生可在群內咨詢管理員老師，或撥打電話詢問。公告落款為洮北區學生資助管理中心。此外，該管理員此後還稱「騙子已被踢出（群）」。

公告發出後，一名女生在「生源地貸款2群」中表示自己被一個冒充「非」的頭像的人騙走500元，提醒群內其他學生注意。小南發覺自己被騙後報案，白城市公安局洮北分局於8月5日受理小南被電信詐騙一案。

白城市公安局洮北分局於8月5日出具的《受案回執》顯示，該局已受理小南被電信詐騙一案。（澎湃新聞）

小南稱，洮北區教育局學生資助管理中心負責人曾承認該中心要「承擔一定責任」，並提出他自掏腰包先向小南還款3000元，如案件偵破3000元被追回，屆時才歸還，但小南和其母親未同意。

8月12日，前述學生資助管理中心負責人稱，嫌疑人是冒用一名學生的個人信息進群實施詐騙。事後，該中心緊急在群內發布反詐提醒。考慮到學生家庭確實困難，他提出自己先承擔學生的損失，但對方沒有同意。