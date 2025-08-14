甘肅16歲少年遭毆打被逼爬行學狗叫　警立案調查：青年間矛盾引起

甘肅岷縣一名少年遭多人欺辱毆打，被逼吃避孕套、跪地爬行、學狗叫等。

8月13日，岷縣警方一名官方人士稱，事發於今年5月，由社會青年之間的矛盾引起，警方已立案調查，被欺辱毆打的少年目前在家中休養，4名施暴者已到案，另有2人即將到案。



《極目新聞》報道，在時長1分多鐘的影片中，一名身穿白衣、跪地的黃頭髮少年被多人圍住，一旁有人持械、抽出皮帶，該少年被掌摑、扯頭髮，還被逼吃下一個避孕套。隨後，有人用皮帶抽打該名少年，逼他往前爬行並學狗叫，多人對他拳打腳踢。

8月12日，有知情者透露，片中的一幕發生在甘肅岷縣，他擔心有在校學生參與其中。８月13日，岷縣教育局一名官方人士稱，當地警方已介入調查此事。

少年被多人毆打。（極目新聞）

岷縣警方一名官方人士稱，該事件於2025年5月17日晚發生在岷縣一處野地，並未發生在校園內。7月23日，影片被轉發後，有家長發現片中有自家孩子後報警，岷縣警方立即行動，第一時間依法受案調查，確定了行為人。

經查，事發當晚現場有5名少年、2名少女，均未滿18周歲。其中，一名少年被欺凌，參與施暴、圍觀、拍片的一共6人。片中有人已初中畢業，有人輟學、休學打工，此事由社會青年之間的矛盾引起。

少年被多人欺凌，被迫吃避孕套。（極目新聞）

該官方人士提到，岷縣警方已對此事依法行政立案，4名施暴者已到案，另外2人因外出打工，即將到案。他表示，被欺凌毆打的少年在派出所協助調查時，距離事發已過去數十日，當時未見該少年體表有傷，已建議家長帶去醫院檢查。目前，該少年已在家中休養，由家長照顧。

該官方人士坦言，涉事人員剛步入社會不久，法律意識淡薄。有關部門近日已安撫、幫扶受害者及其家長，並責令施暴人員居家，由家長看管，隨時配合調查。他指出，類似事件如果涉及在校學生，警方會聯合教育等職能部門開展工作。該案正在進一步調查辦理中。

岷縣權威部門一名工作人員表示，岷縣主要領導高度重視此事，多次開會部署調查工作。當地已安排了多次專項行動，進行宣教排查。他提到，被欺凌的少年已滿16周歲，事發前處於休學狀態。