中南財大學生校內多次射殺流浪貓遭行拘　校方留校察看10個月惹議

中南財經政法大學民間貓協成員向《香港01》爆料，指今年7月學校內流浪貓「湯圓」「一粒」遭弓弩射傷，湯圓腦袋被魚鰾射穿，涉事虐貓男學生因多次射殺流浪貓被警方行政拘留10日，校方處罰結果是「留校察看10個月」。貓協成員表示，男子參加了學校和法國的碩士項目，即將赴法國，質疑該處分對其毫無影響。



受害貓隻。（受訪者提供）

中南財經政法大學民間貓協成員表示，2025年7月，有貓義工陸續發現校內流浪貓「湯圓」「一粒」遭弓弩射傷，其中「一粒」眼睛血腫，送醫後醫生判斷是人為利器造成；「湯圓」則被發現頭部被約16cm的魚鰾射穿，幸而未曾傷到神經、骨頭。

「一粒」眼睛血腫。（受訪者提供）

「湯圓」頭部被約16cm的魚鰾射穿。（受訪者提供）

經義工追查發現，用弓弩射傷貓隻的男子為中南財經政法大學一名在校學生，警方行政處罰決定書顯示，該名程姓男子網購一把弩存於家中，於2025年7月11日到7月18日，攜帶弩以及魚鰾在校內多次射殺流浪貓，7月23日警方以尋釁滋事、非法攜帶管制器具等行為，對涉事男子執行行政拘留10日的行政處罰。

行政處罰決定書。（受訪者提供）

貓協成員公開虐貓事件後，校方表示願意開會討論，對涉事男子處罰結果為「留校察看10個月」。但貓協成員示質疑，該名男子參加了學校和法國某高等學院的碩士項目，開學即將前往法國，該處分對他毫無影響。

市民熱線記錄。（受訪者提供）

高校學生虐貓事件多次傳出

此前內地高校內也多次傳出學生虐貓事件，今年6月21日，廣東湛江市廣東海洋大學學生崔男被指抱走校外士多店老闆的貓隻，隨後將其虐殺，貓的一隻前爪斷裂，尾巴骨折，身上有明顯燙傷痕跡。6月24日，校方稱崔男行為違反管理規定，給予其留校察看處分。

崔男將貓隻抱走。（CCTV畫面）

貓貓生前畫面。（影片截圖）

貓的一隻前爪斷裂，尾巴骨折，身上有明顯燙傷痕跡。（新京報）

校方公告。（南方都市報）

在今年6月底，內地一名男子蘇某某考上桂林政府事業編制後，被發現與曾因虐貓被華中農業大學處分的蘇某某同名同姓，經確認為同一人。7月1日，平樂縣人力資源和社會保障局表示，該考生不符合招聘條件，取消其招聘資格。

涉投毒殺貓男子考上桂林政府編制。（截圖）

網友在社交平台發帖稱，十餘隻流浪貓接連死亡，指控該校一學生投毒所致。（澎湃新聞）

去年10月，華北理工大學輕工學院傳一名男學生當眾用繩綁住一隻貓的頸部，又用腳踩後將貓丟進垃圾桶。

華北理工大學輕工學院一名男學生在校內當眾虐貓，他先用繩綁住貓的頸部，將牠吊起後走到垃圾桶旁邊，用力踩了兩腳，隨後將貓丟進垃圾桶。（影片截圖）

華北理工大學輕工學院一名男學生在校內當眾虐貓，他先用繩綁住貓的頸部，將牠吊起後走到垃圾桶旁邊，用力踩了兩腳，隨後將貓丟進垃圾桶。（影片截圖）

2024年7月，有網民指武漢理工大學土木工程與建築學院學生付某某存在虐貓行為，包括將校貓糕糕囚禁在宿舍7天7夜，持續7天以極其變態、殘忍的手段虐待、傷害貓隻。事後校方指經調查情況屬實，該生已予以退學。

武漢理工大學學生虐貓。（網上圖片）

武漢理工大學土木工程與建築學院學生虐貓事件通報。

2024年4月，江西師範大學瑤湖校區學生郭某被指在宿舍長期虐貓，校方隨後通報指郭某宿舍飼養寵物貓並存在多次虐貓行為，且因虐貓引發重大網絡負面輿情，給學校造成特別惡劣影響。同時存在傳播淫穢視頻、曠課12節等違反校規校紀行為，根據《江西師範大學學生違紀處分管理辦法》相關規定，給予郭某開除學籍處分。

江西師範大學瑤湖校區學生郭某被指在宿舍長期虐貓。（大河報）