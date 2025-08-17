浙江男揸二手車追尾Maserati　保險差7分鐘生效　恐自負10萬賠償

浙江台州一名馬先生近日購買二手車後不久，在路上追尾一輛瑪莎拉蒂（Maserati），維修費高達近10萬元人民幣（下同）。然而，當他向保險公司申請理賠時，卻被告知車險尚未正式生效，還差7分鐘，因而遭到拒賠。



馬先生表示，8月4日中午，他到台州領縱領克中心購買了一輛二手領克03汽車，花費11萬5千元，並在當天下午3時完成過戶手續。同時，他要求銷售人員同步購買商業保險。「我問了他兩遍，這個保險是不是立即生效，他回答我『是』。付完錢之後我還問了兩遍，他也回答我『是』。」

保單顯示晚上19時才會正式生效。

馬先生稱，他購買的是大地財產保險的車險，保費3995元，保單於當日18時16分生成。大約十多分鐘後，他駕車回家，不料在18時53分追尾前車，對方正是一輛瑪莎拉蒂。事故發生後，馬先生立即聯絡保險公司，卻意外得知無法獲得理賠。

據了解，雖然馬先生的保單在18時18分生成，但保險合同規定的生效時間為19時整。也就是說，事故發生時保險尚未正式生效，雙方之間僅差7分鐘。保險公司因此拒絕理賠。馬先生無奈地表示，追尾瑪莎拉蒂的維修費接近6萬元，自己的車輛也需花費約4萬多元維修，加起來近10萬元人民幣，「可能要自己承擔」。

事件引起媒體關注後，台州領縱領克中心負責二手車業務的林經理回應稱：「這輛車有交強險流程，是可以正常上路的。因為我們是二手車，也不賣保險。作為成年人，他會自己去看保險條款。」

保險公司方面相關人員則回應稱，在了解到馬先生的遭遇後，他們願意嘗試提供一些幫助。「我們可能也有做得不好的地方，沒有溫馨提醒他是（晚上）7點生效的，你（晚上）7點之前不要開車。」