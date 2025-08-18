懷疑孫女遭性侵　奶奶持刀砍人判監5年7個月　涉案男兩月後終被逮

8月18日，中國裁判文書網公布一宗案件，62歲的孔某因懷疑自己孫女遭男子王某性侵，用菜刀將對方砍傷。王某再被砍傷後的2個月後，警方以涉嫌強姦罪、猥褻兒童罪對其立案偵查。

一審法院湖北省石首市人民法院以故意殺人罪，對孔某判處有期徒刑5年7個月，並賠償王某經濟損失近20萬元（人民幣，下同）。



判決書顯示，2024年2月，被告人孔某（女，1963年生）因懷疑孫女被被害人王某性侵而懷恨在心，想找機會報復王某。3月，被告人孔某在超市購得不銹鋼菜刀一把，藏於自己駕駛的三輪電動車的座椅下。4月的一天，孔某駕駛三輪電單車帶孫女前往王某處，發現王某後，便駕駛電單車將王某撞倒，並取出藏在座椅下的菜刀朝王某頭部猛砍。

後因王某的老婆趕到現場阻止，且圍觀群眾變多，孔某害怕孫女受到傷害，便駕駛電動三輪車離開現場。案發後，孔某主動撥打報警電話，並在某小學附近等待辦案民警。

一審法院經審理查明的事實與公訴機關指控的事實一致。此外法院查明，經石首市公安局聘請鑒定，湖北同濟法醫學司法鑒定中心於今年1月出具鑒定意見書，鑒定意見為，被鑒定人王某左眼盲目3級，眼部損傷程度評為重傷二級，左眼球萎縮評為七級傷殘，面部遺留多處瘢痕評為九級傷殘。

此外，石首市公安局於2024年6月對王某涉嫌強姦罪、猥褻兒童罪立案偵查。

對於孔某一案，一審法院認為，被告人孔某故意非法剝奪他人生命，其行為已構成故意殺人罪，應依法懲處。公訴機關的指控成立。被告人孔某已經着手實行犯罪，因意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。

被告人孔某案發後在現場附近等待公安機關的處理，到案後如實供述自己的罪行，可認定為自首，本案系因鄰里糾紛引發、且附帶民事訴訟原告人王某已被立案偵查，對其從輕處罰；被告人孔某自願認罪認罰，依法對其從寬處理。

一審法院以被告人孔某犯故意殺人罪，判處有期徒刑5年7個月。同時賠償附帶民事訴訟原告人王某經濟損失共計人民幣19.9萬余元。